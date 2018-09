Jawed S. noemt Wilders als een van de redenen voor aanslag Amsterdam CS

Een deel van ontruimde Amsterdam Centraal CS na de aanslag. Foto Simon Lenskens

Dit maakte het Openbaar Ministerie (OM) maandag bekend op basis van de verklaringen die Jawed S. heeft afgelegd. Volgens justitie had de Afghaanse asielzoeker een ‘duidelijk terroristisch motief’ en was hij speciaal naar Amsterdam gekomen om een aanslag te plegen.

Hij is van mening dat in Nederland ‘de profeet Mohammed, de Koran, de islam en Allah veelvuldig worden beledigd’, aldus het OM. De 19-jarige Jawed S. noemde daarbij onder meer Wilders. Over de onlangs door Wilders georganiseerde en later weer afgezegde cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed heeft hij echter niets gezegd. Over deze wedstrijd was onder andere in Afghanistan en het buurland Pakistan grote commotie ontstaan. Bij diverse demonstraties werd onder andere Wilders fel aangevallen.

Volgens het OM is er nog geen enkele aanwijzing dat de Afghaan met anderen zou hebben samengewerkt toen hij de twee Amerikaanse reizigers neerstak. De man ligt, net als de twee slachtoffers, nog in het ziekenhuis waar hij aan zijn verwondingen wordt behandeld. Hij werd na de steekpartij neergeschoten door de politie. Hij zal de komende dagen psychologisch en psychiatrisch worden onderzocht.

Internationale trein

Uit het onderzoek is gebleken dat Jawed S., die een Duitse verblijfsvergunning heeft, op vrijdagochtend met een internationale trein op het Amsterdamse Centraal Station aankwam. Hij kwam uit Duitsland. Iets na het middaguur stak hij op het station in op de twee mannen. De Afghaan heeft tegen de politie gezegd dat hij willekeurig zijn slachtoffers koos. Hij wist niet dat de twee 38-jarige slachtoffers Amerikaanse toeristen waren. Zij waren op bezoek in Nederland.

Het OM heeft maandag besloten de inbewaringstelling van Jawed S. met twee weken te verlengen. Hij werd in het ziekenhuis, met behulp van een tolk, voorgeleid aan de rechter-commissaris. De afgelopen dagen heeft de Duitse politie, op verzoek van het OM in Nederland, het huis van de Afghaan doorzocht. De politie nam onder andere een paar gegevensdragers in beslag. Het is nog onduidelijk wat hierop staat.