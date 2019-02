Jawed S.: ‘Als de overheid Wilders niet stopt, ga ik ergere dingen doen in Nederland’

De Afghaanse vluchteling reisde eind augustus vanuit Duitsland naar het Amsterdamse treinstation om met geweld zijn profeet Mohammed te verdedigen. Het was een reactie op de cartoonwedstrijd die PVV-voorman Wilders toen wilde organiseren. ‘Hij beledigt mijn religie. Natuurlijk gaan moslims opstaan als Wilders zulke dingen doet. In Duitsland of waar dan ook’, aldus de 19-jarige verdachte.

Bij aankomst in Nederland slenterde de Afghaan minutenlang door het stationsgebouw. De politie hield hem al even in de gaten. S. haalde zijn grote mes tevoorschijn en stak willekeurig twee Amerikanen neer, waarmee hij hen zwaar verwondde. De politie greep snel in en schoot de verdachte in zijn heup.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt S. van twee keer poging tot moord met een terroristisch motief en het bedreigen van de politie. De man wordt al enige tijd onderzocht in het Pieter Baan Centrum (PBC). Hij werkt mee aan het onderzoek. Daarvóór verbleef hij op de terroristenafdeling in de gevangenis van Vught. Naar verwachting wordt hij eind maart uit het PBC ontslagen. Hij blijft wel in hechtenis.

Het ‘varken’ Wilders

In december verscheen S. voor het eerst voor de rechter. Toen zei hij dat het ‘varken’ Geert Wilders wilde doden. Vrijdag toonde hij opnieuw geen berouw.

De twee Amerikaanse slachtoffers zijn er mentaal slecht aan toe. De een probeert zijn leven weer op te pakken en de ander zit als gevolg van een dwarslaesie in een rolstoel. De slachtoffers hebben om een in het Engels vertaalde versie van het onderzoeksrapport van het PBC gevraagd, zodat ze de gebeurtenis beter kunnen verwerken. De officieren keurden dit verzoek af in verband met de privacy van de verdachte.

Toen de officier S. vroeg of hij nog opmerkingen had, wilde hij weten over hoeveel spreektijd hij beschikte. De Afghaan had ‘veel te zeggen’. ‘5 minuten’, antwoordde de officier. S. brandde los – zich kennelijk niet bewust van het feit dat dit een pro forma-zitting was, waarop de zaak nog niet inhoudelijk werd behandeld. De officier moest S. vragen de tolk de ruimte te geven om te vertalen.

‘Ik heb onlangs gehoord dat 90 procent van de Nederlanders tegen Wilders en zijn daden is’, zei S. ‘Hoe kan het dat de Nederlandse overheid toch niet ingrijpt?’ De officier kapte het betoog na ongeveer 3 minuten af. ‘De rechtbank geeft geen antwoorden op zulke vragen.’ De zaak wordt op 2 september inhoudelijk behandeld. De volgende pro formazitting vindt plaats op 17 mei, de 20ste verjaardag van S.