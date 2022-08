Van Kuijk moest het door een coronabesmetting in de familie via een schermverbinding opnemen tegen Anniko van Santen en Erik van Muiswinkel. Beeld KRO-NCRV

Goeiemo…

‘Wat weet je van… de Volkskrant? Het is een Nederlandse krant. Van oorsprong katholiek. Azijnbode. Er was ophef omdat de hoofdredacteur in coronatijd zei dat hij de standpunten van de regering volgde. Pas!’

Eh…

‘Ja, zo ga je dus denken als je met De Slimste Mens hebt meegedaan.’

Gefeliciteerd met je overwinning! Heb je veel reacties gehad?

‘Mijn telefoon is vrijdagavond ontploft. Vooral met berichten van vrienden en familie. Die hebben het allemaal op de voet gevolgd. Dan schreven ze: ‘Weer een ronde verder, yes, yes, yes!’ Ik hoorde ook dat mensen in een eerdere uitzending naar het scherm geschreeuwd hebben. ‘NEE! NEE! MATTHIJS VAN NIEUWKERK!’ Ik kon niet op zijn naam komen, een black-out. Het is ook echt anders of je daar zit of thuis op de bank. Ik zie parallellen met topsport en theater. Wat je nodig hebt, is een mix van focus, gezonde wedstrijdspanning en ontspanning. Soms klopt die mix niet. Daardoor had ik ook afleveringen die niet lekker liepen. De eerste aflevering van de finaleweek bijvoorbeeld, toen ik voor het eerst in die andere studio zat.’

Omdat je vrouw corona had zat je niet bij presentator Philip Freriks, jurylid Maarten van Rossem en de andere kandidaten in de studio, maar in een eigen studio ernaast.

‘Ja. En dat was best ontregelend. Ik kreeg ook regieaanwijzingen. Dat ik naar links moest kijken als Philip iets zei en naar rechts als Maarten iets zei. Links stond een monitor, rechts helemaal niets. Daar hebben ze toen maar een emmer neergezet. Soms keek ik naar de verkeerde kant.’

Volkskrant-lezers kennen je van je columns over denkfouten in hedendaags ontwerp. Heb je nog suggesties hoe het format van De Slimste Mens beter kan?

‘Dat vind ik lastig. Als tv-programma en als spel zit het heel slim in elkaar. Dat begint al met de interviewtjes met de kandidaten. Daardoor leer je ze kennen, krijg je een emotionele band en ga je met ze meeleven. Omdat ze de volgende dag terugkeren, wil je ook die aflevering zien.

‘Het spel bevat veel nivellerende elementen. Degene met de minste punten mag als eerste antwoorden aanvullen, waardoor de scores weer dichter bij elkaar komen te liggen. Daardoor blijft de spanning erin. Het is dus het omgekeerde van Monopoly, waar de verschillen aan het einde alleen maar groter worden.’

In Het Parool las ik wel kritiek. Dit zou een saai seizoen zijn, schreef de tv-recensent, omdat er geen kandidaten waren ‘die tot de verbeelding spreken of desnoods de kijkers de gordijnen injagen’.

‘Dat vond ik echt gelul. Elke speler speelt anders en ook dit seizoen waren er grote verschillen. Natuurlijk was het leuk dat Stefano Keizers daar in een eerder seizoen elke dag zat in een andere outfit uit de verkleedkist, maar zo ben ik niet. Ik wil een spelletje spelen. En dat doe ik sportief. Ik ben geen circusdier die daar een trucje komt doen.’

De timing van je overwinning is wel bijzonder. Je bent net geëmigreerd naar Zweden, je stopt als cabaretier. Je hebt niet veel meer aan deze plotselinge roem.

‘Gelukkig hadden we het besluit om naar Zweden te vertrekken al genomen. Daardoor kon ik ook ontspannen meedoen aan De Slimste Mens. Ik dacht nooit: dit is mijn kans om bekend te worden, nu moet het gebeuren. Eerlijk gezegd heb ik ook nooit de behoefte gehad om bekend te worden. Ik wilde vooral voorstellingen maken waar mensen naartoe zouden komen omdat ze van mijn werk houden.’

In oktober en november speel je je laatste voorstellingen. Zijn die nu opeens allemaal uitverkocht?

‘Het gaat wel heel hard met de kaarten. Dat begon al tijdens de voorronde van De Slimste Mens. Maar dat heeft me niet aan het twijfelen gebracht. Het was een fundamentele keuze om naar Zweden te verhuizen. Ik voel me fijn hier. Dat merkte ik al toen we hier eerder al een jaar woonden. Ik ben in Zweden een leuker mens.’

Je plaatste op Twitter een foto van de trofee op de ontbijttafel. Hoe reageerden je kinderen op de overwinning?

‘Ze vonden het fantastisch. We hadden vooraf een pooltje gemaakt, waarin ze voorspelden hoe lang ik in het programma zou blijven. Ze gokten op drie, vier en vier afleveringen. Na de finale stonden ze echt keihard te juichen. Toen pas heb ik de bokaal tevoorschijn gehaald. Die had ik in een onopvallende Dirk-tas in de achterbak van de auto uit Nederland meegesmokkeld en vervolgens in de inloopkast tussen de slaapzakken verstopt.’

Hoe lang heb je het geheim moeten houden?

‘Twee maanden. En dat terwijl ik heel slecht ben in het bewaren van geheimen. Gelukkig zaten de mensen in mijn omgeving zo opvallend te vissen, dat ik het meteen doorhad. Ze hadden er beter niets over kunnen vragen, dan had ik me vanzelf een keer versproken.’