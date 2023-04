Jarenlang zagen kijkers in Tucker Carlsons ogen een land weerspiegeld dat op het randje van de afgrond balanceert

Nederlanders in de show van Tucker Carlson

Ook twee Nederlanders zijn in de loop der jaren te gast bij Tucker Carlson. De eerste is historicus Rutger Bregman, die schrijft voor De Correspondent. Bregman krijgt internationale aandacht als hij tijdens een bijeenkomst van het World Economic Forum (WEF) in Davos de deelnemers in een panel terechtwijst. Al die vrome praatjes over de wereld verbeteren zijn onzin, meent Bregman, als rijke mensen tegelijkertijd belasting ontwijken: ‘Belasting, belasting, belasting, de rest is bullshit.’

Een week later, in februari 2019, mag Bregman zijn boodschap herhalen bij Carlson. Die denkt dat die goed aansluit bij z’n antiglobalistische, WEF-hatende achterban. Alleen krijgt die het interview nooit te zien. Want Bregman neemt niet alleen rijken in Davos de maat, maar ook de miljonairs die werken voor Fox News, zoals Tucker Carlson. Want waarom pleiten ze zelf eigenlijk altijd tegen hogere belastingen? Na wat kritische opmerkingen van Bregman gaat Carlson los: ‘Why don’t you go fuck yourself?’ Bregman deelt de beelden van het interview uiteindelijk zelf.

Een tweede Nederlander die te gast is geweest bij Carlson is wel een echte geestverwant: Eva Vlaardingerbroek, een voormalig kandidaat-Kamerlid voor Forum voor Democratie. Met rode boerenzakdoek om haar nek geknoopt, mag ze de Nederlandse stikstofcrisis ‘duiden’: een zaak waar internationaal radicaal-rechts zich in augustus 2022 opeens druk om maakt, na grootschalige boerenblokkades op snelwegen.

Volgens Vlaardingerbroek is de crisis niets minder dan een verzinsel van de overheid om land van boeren te stelen. Want de overheid wil het land gebruiken om huizen voor immigranten te bouwen, zo echoot Vlaardingerbroek radicaal-rechts complottheorieën. Boeren zijn een sta-in-de-weg voor de ‘globalistische agenda’ van de overheid. Daarna mag ze er nog meerdere keren op los fabuleren bij Carlson. Half april beweert ze dat de overheid het eten van insecten - zogenaamd in het kader van het klimaat - probeert op te dringen aan de bevolking als ‘gehoorzaamheidstest’.

Joram Bolle