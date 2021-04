Jarenlang riep Amber Alert de hulp in van oplettende burgers. Was vandaag de laatste keer?

Amber Alert boven de snelweg. Beeld ANP

Sinds 2008 is Amber Alert het laatste redmiddel bij vermissing van kinderen in levensgevaar. Burgers die zijn aangesloten, wordt dan onder andere per sms gevraagd alert te zijn in hun eigen omgeving. Ruim 3 miljoen Nederlanders zijn aangesloten. Gemiddeld gaan elk jaar landelijk twee meldingen uit, per regio gaat het om twintig waarschuwingen. Amber Alert heeft in een groot aantal vermissingen een belangrijke rol gespeeld, zoals in de zaak van de 12-jarige Hania.

Uit kostenoverwegingen – de jaarlijkse onderhoudskosten bedroegen ruim 900 duizend euro – besloot de politie de samenwerking met Netpresenter, het bedrijf achter Amber Alert, op te zeggen. Ook speelde mee dat het contract met Netpresenter onderhands was aanbesteed, waardoor andere bedrijven niet konden concurreren. Vanaf de zomer wil de politie volledig leunen op Burgernet, dat door IT-gigant CGI voor de overheid is ontwikkeld. Wat Burgernet kost, kon de politie donderdagmiddag niet vertellen.

Het besluit stuit Frank Hoen van Netpresenter tegen de borst. ‘De afgelopen dertien jaar hebben we dankzij Amber Alerts tientallen kinderen voor de poorten van de hel weg kunnen plukken. Daar heeft een grote gemeenschap aan meegeholpen.’ Burgernet heeft met 1,8 miljoen burgers een minder groot bereik.

Hoen heeft weinig fiducie dat de overheid net zo’n fijnmazig waarschuwingssysteem als Netpresenter kan creëren. Amber Alert verspreidt oproepen niet alleen per sms, maar ook via reclameschermen, matrixborden boven de snelweg, pinautomaten en benzinestations. Volgens een onderzoek van Peil.nl heeft het systeem onder volwassenen een bereik van 89 procent. ‘De minister gaat een succesvol systeem afbreken. Burgers hebben geen idee wat ze ervoor terugkrijgen’, zegt Hoen.

Petitie

Begin april sprak de organisatie zich al publiekelijk uit tegen het besluit van de politie. Nu is een volgende stap gezet: woensdagavond en donderdagochtend ontvingen miljoenen burgers via Amber Alert een oproep om een petitie te tekenen om Amber Alert te redden. De politie reageerde ‘verbaasd en verwonderd’ en vindt dat Amber Alert oneigenlijk gebruik heeft gemaakt van het systeem.

Al in 2017 werd het voornemen uitgesproken op zoek te gaan naar een alternatief. Bovendien doet Amber Alert voorkomen alsof er geen vervanging komt, wat volgens een politiewoordvoerder een ‘valse voorstelling van zaken’ is. Netpresenter is gewaarschuwd om geen ‘verder misbruik’ te maken van het systeem. Volgens Hoen gaat het om een eenmalige mededeling die voldoet aan alle afspraken.

De petitie is inmiddels bijna 69 duizend keer ondertekend. In Den Haag staat een Kamermeerderheid PvdA, SP, D66 en VVD kritisch tegenover het voorstel. Maar Hoen heeft weinig vertrouwen dat zijn organisatie erbovenop komt. Bij Netpresenter werken dertig medewerkers, waarvan een deel zal worden ontslagen.