Japanse vrouwen verzetten zich tegen hoge hakken op de werkvloer: ‘Dit is genderdiscriminatie’

Het begint in januari allemaal met een boze tweet. De 32-jarige Yumi Ishikawa is er klaar mee dat ze als receptioniste bij een uitvaartcentrum in Tokio verplicht hoge hakken aan moet. ‘Ik vind mijn baan leuk, maar het dragen van pumps is zwaar’, stuurt ze de wereld in. ‘Het is moeilijk om op te lopen en mijn voeten doen pijn, en dat allemaal vanwege de etiquette’.

Dat raakte een gevoelige snaar. Binnen korte tijd krijgt Ishikawa een lawine aan steunbetuigingen van vrouwen die hetzelfde ervaren. Een nieuwe beweging is geboren: #KuToo. Een woordspeling op het Japanse woord ‘kutsu’ (schoen) en ‘kutsuu’ (pijn). En een knipoog naar #MeToo, uiteraard.

Ishikawa verscheen maandag op haar sneakers bij het Japanse ministerie van Volksgezondheid, gewapend met zo’n twintigduizend handtekeningen die ze via een online petitie ophaalde. Ze wil dat de overheid werkgevers verbiedt om vrouwen op de werkvloer verplicht hoge hakken te laten dragen. ‘Dit gaat om genderdiscriminatie’, zei ze tegen persbureau Associated Press. ‘Uiterlijkheden worden voor vrouwen als belangrijker gezien dan voor mannen.’

Het Japanse keurslijf is strak. Doorgaans ook voor mannen. Zij worden op de werkvloer vaak geacht pakken met keurig gestreken overhemden te dragen. In de zomer is er voor hen wel enige coulance. Dan mag een overhemd met korte mouwen uit de kast worden gehaald. Die versoepeling is erin geslopen na een overheidscampagne uit 2005, waarin de overheid bedrijven opriep de airconditioning in de zomer wat vaker uit te laten in het kader van de energiebesparing.

Yumi Ishikawa (32), oprichter van de #KuToo-beweging. Beeld AFP

Maar een versoepeling voor de vrouwen zit er op korte termijn waarschijnlijk niet in. Hoge hakken zijn ‘noodzakelijk en geschikt voor de werkvloer’, liet de minister van Volksgezondheid, Takumi Nemoto, woensdag weten. ‘Het is net alsof mannen niet echt begrijpen dat het dragen van hoge hakken pijnlijk is en kan leiden tot blessures’, reageerde Ishikawa daar weer op.

Dat gezondheidsaspect is opvallend, en wellicht veelzeggend. Waar westerse media #KuToo duiden als een strijd tegen genderdiscriminatie, domineert in Japan het gezondheidsaspect het debat: hoge hakken leveren lichamelijke klachten op. Volgens Ishikawa is dat argument nodig, omdat het land ‘heel koppig is in genderdiscriminatie’, zei ze tegen persbureau Reuters. ‘Het ligt in dit opzicht ver achter op andere landen.’

De Japanse wet garandeert gendergelijkheid voor, maar volgens een lijst van het World Economic Forum valt er op dat gebied nog een hoop vooruitgang te boeken. Het land staat op plaats 110 van 149 landen, die onder andere onderzocht zijn op de behandeling van vrouwen.

Ook in andere landen is door vrouwen gestreden tegen het verplicht dragen van pumps. Zo begon de Britse Nicola Thorp in 2016 een petitie, nadat zij naar eigen zeggen door haar baas naar huis was gestuurd omdat ze geen hoge hakken droeg. Ze haalde 150 duizend handtekeningen op. Het Britse parlement begon een onderzoek en constateerde inderdaad discriminatie op de werkvloer wat betreft kledingvoorschriften, maar besloot er wettelijk niets aan te doen.

In datzelfde jaar betrad actrice Julia Roberts op blote voeten de rode loper tijdens het filmfestival van Cannes, uit protest dat een jaar eerder vrouwen bij datzelfde festival geweigerd waren omdat ze geen pumps droegen.