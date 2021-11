Japanse terdoodveroordeelden stappen naar de rechter om onduidelijkheid rond executies

Het Tokyo Detention House, een van de zeven gevangenissen in Japan waar terdoodveroordeelden hun executie afwachten. Beeld Getty Images

De gevangenen eisen via de rechter in Osaka een schadevergoeding en vrijstelling van de doodstraf. De overheid gaat al jaren tegen internationale kritiek in en zegt dat kort van tevoren aankondigen juist goed is voor de veroordeelden. Van afschaffing van de doodstraf willen Japanners helemaal niks weten.

In de aanklacht schrijft de advocaat dat voor het jaar 2000 doodstraffen nog een dag van tevoren werden aangekondigd, en dat er toen nog ruimte was om afscheid te nemen van familie. Later werd overgestapt naar aankondiging op dezelfde dag, wat volgens de advocaat ‘de emotionele stabiliteit’ van de gestraften ‘aanzienlijk schaadt’.

Ook zou de behandeling in strijd zijn met de Japanse grondwet, omdat gevangenen niet de kans hebben na de bekendmaking van het tijdstip van hun executie nog in beroep te gaan. De twee veroordeelden, wier namen niet openbaar zijn gemaakt, eisen nu dat hun doodstraf komt te vervallen en willen 22 miljoen yen (168 duizend euro) schadevergoeding.

‘Redelijke termijn’

Het is, voor zover bekend, de eerste keer dat gevangenen in opstand komen tegen het regime. De praktijk kan wel al jaren op internationale kritiek rekenen: de Mensenrechtencommissie van de VN veroordeelde de praktijk in 2008 en riep Japan in 2014 op te zorgen ‘dat het regime in de dodencel niet neerkomt op wrede, onmenselijke of vernederende behandeling’ door de veroordeelden en hun familie ‘op redelijke termijn op de hoogte te stellen van de geplande datum en tijd van executie’.

Ook de Raad van Europa en mensenrechtenorganisatie Amnesty International hebben de praktijk de afgelopen decennia veroordeeld, maar het mocht niet baten. Het ministerie van Justitie zegt vrijdag tegen de Japanse krant Yomiuri dat het in 2010 ‘de timing van de aankondiging onderzocht’ heeft, maar er is toen niets veranderd.

Hoewel in de afgelopen twee jaar geen executies plaatsvonden, is de doodstraf in Japan nog wel staande praktijk. En daar hoeft van de Japanse bevolking geen verandering in te komen: bij opiniepeilingen blijkt regelmatig dat een aanzienlijke meerderheid nog altijd voorstander is. In 2020 kregen nog drie mensen de straf opgelegd. Volgens het Japanse ministerie van Justitie zitten momenteel 112 mensen vast in afwachting van de doodstraf.

Discussie

Als een van de weinige landen ter wereld voert Japan de straf nog altijd uit door middel van verhanging. Wereldwijd wordt de doodstraf door steeds minder landen en steeds minder vaak toegepast, stelt mensenrechtenorganisatie Amnesty International in een jaarlijks rapport. In 2020 voerden achttien landen executies uit, en voor het derde jaar op rij waren er minder strafrechtelijke executies dan ooit tevoren.

Advocaat Yutaka Ueda hoopt dat de zaak discussie losmaakt in Japan over de behandeling van terdoodveroordeelden en over de doodstraf in het algemeen. ‘Japan loopt echt achter op de internationale gemeenschap’, zegt hij.