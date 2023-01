‘Japanse premier slaapwandelt naar een intensivering van de spanningen met China’

De Franse president Emmanuel Macron (r) verwelkomt de Japanse premier Fumio Kishida op 9 januari in Parijs. Beeld Reuters

Als een wervelwind ging de Japanse premier Fumio Kishida deze week de wereld rond. Overal lagen strategische partnerschappen en voorstellen voor militaire samenwerking voor hem klaar. Zo maakte hij in Londen afspraken voor stationering van troepen op elkaars bodem: Britse soldaten die in Japan optreden ­tegen agressie vanuit China, Noord-Korea en Rusland, is een ongekende stap. Ook Frankrijk en Italië zien Japan tegenwoordig als volwaardige partner in veiligheidsvraagstukken.

Voor westerse leden van de G7 is Japan de verrassing van 2022. Door een naoorlogse pacifistische grondwet was het land zeven decennia beperkt in zijn militaire mogelijkheden. Maar niet alleen voorzag Tokio Oekraïne al van militaire steun, Kishida gaf met een verdubbeling van het defensiebudget het Japanse leger ook ruim baan voor versterking. Die operatie is inmiddels in volle gang.

Slaperige eilandjes worden omgetoverd tot bastions in de strijd tegen China, in Japanse ogen een veel groter gevaar dan Rusland. De Chinese druk op Taiwan jaagt Tokio de stuipen op het lijf, vooral wegens het risico te worden meegesleurd in een oorlog.

Zuidelijke frontlinie

Met het oog op Taiwan, dat slechts 120 kilometer van het zuidelijkste stukje van Japan ligt, staat de zogeheten ‘zuidelijke frontlinie’ centraal in plannen die Kishida vrijdag met de Amerikaanse president Joe Biden bespreekt.

Tweeduizend van de 18 duizend in Okinawa gestationeerde Amerikaanse mariniers waaieren uit over de zuidelijke eilanden in speciale kustverdedigingstroepen, gespecialiseerd in conflicten op zee. Deze zogeheten ‘littoral Marines’ beschikken over nieuwe raketinstallaties waarmee vijandelijke schepen op grote afstand kunnen worden getroffen. Ondertussen wordt een onbewoond eilandje omgebouwd tot oefencentrum voor bombardementsvluchten. Uiterlijk 2025 is de reorganisatie een feit.

Washington kwam met de geruststelling dat Japan onder de Amerikaanse nucleaire paraplu valt, dat de VS agressie rond een door Japan en China betwiste eilandengroep opvat als aanval op het bondgenootschap, en dat Japan bij aanvallen vanuit de ruimte ook op Amerikaanse bescherming kan rekenen. Kortom, precies wat Japanse haviken willen horen.

Nationalistische agenda

Als lid van een factie die vriendelijke relaties met China voorstaat, is Kishida gegijzeld door haviken in zijn partij. Zolang Kishida hun nationalistische agenda volgt, houden ze hem overeind. Gekneveld door zijn zwakke politieke positie is het voor Kishida het veiligste het bondgenootschap met de VS en andere ‘gelijkgestemde landen’ de hemel in te prijzen en militaire samenwerking binnen te slepen.

Hoe meer, hoe beter, want nadat in 2022 de G7 vooral met Rusland bezig was, wil Kishida onder Japans voorzitterschap van de club rijke democratieën nu meer aandacht voor de benepen veiligheidssituatie in Oost-Azië. Japan bekleedt dit jaar ook een tijdelijke zetel in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Dat is een perfecte gelegenheid voor een eigen Japans stempel op de geopolitiek. Japan ziet zich als voortrekker in een Aziatische coalitie van landen die beducht zijn voor Chinese overmacht, maar ook niet zomaar de Amerikaanse lijn volgen. Het is een oude Japanse droom met diplomatie een vredelievende verbinding tussen oost en west te slaan.

‘Helaas zit Kishida op dezelfde automatische piloot als de Amerikanen', zegt Mike Mochizuki, specialist in Amerikaans-Japanse betrekkingen aan de George Washington Universiteit. ‘Hij slaapwandelt naar een intensivering van de spanningen met China. Een diplomatieke benadering wordt erg moeilijk.’

Mochizuki’s standpunt is niet populair, omdat anti-Chinese sentimenten zowel in de VS als Japan de overhand hebben. Dat klimaat, gecombineerd met de vastberadenheid om China geen kans te geven zich inzake Taiwan zo te misdragen als Rusland in Oekraïne, leidt tot een overweldigende nadruk op militair machtsvertoon. De hoop is dat Beijing dan wel twee keer nadenkt over een aanval op Taiwan.

Militair conflict

De tunnelvisie van militaire afschrikking vergroot juist het risico op een oorlog, zegt Mochizuki. ‘Dat is het klassieke veiligheidsdilemma: Japan en de VS denken hun verdediging te versterken, China voelt zich bedreigd en verdedigt zich, waar Japan en de VS weer op reageren. Het Chinese leiderschap is waarschijnlijk niet uit op oorlog met Taiwan, maar door de nadruk op militaire afschrikking gaat Beijing vanzelf denken dat de enige oplossing voor de kwestie-Taiwan een militair conflict is.’

Slechts een handjevol Amerikaanse en Japanse experts pleit voor meer diplomatie en minder defensie. Het politieke establishment in Tokio, Washington en Beijing is volledig in de ban van de militaire benadering. De Japanse en Amerikaanse defensieministers lieten zich deze week dan ook grimmig uit over China als grootste gevaar voor de wereldorde. Daarmee sorteerden zij voor op een nieuwe ronde afschrikking.

Nu is het de hoogste tijd dat Kishida Biden waarschuwt, vindt Mochizuki. Tokio haakt volgens hem af als de VS zich nog vijandiger tegen Beijing opstellen, want Japan is gebaat bij betere relaties met de Chinese buren. ‘Republikeinen staan een extreem harde aanpak van Beijing voor, dus Kishida moet hardop in Washington zeggen dat Japan een eigen koers vaart. Ik vrees echter dat hij liever complimentjes van Biden over de nieuwe Japanse assertiviteit in ontvangst neemt.’