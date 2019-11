Japanse premier schrapt prestigieuze bloemenborrel na kritiek op kosten

De Japanse premier Shinzo Abe (midden) en zijn vrouw Akie poseren voor foto’s tijdens een kersenbloesemfeest in Tokio. Beeld Getty

Oorspronkelijk was de hanami, het kersenbloesemfeest, in het Shinjuku Gyoen-park in Tokio een Japanse variant op de Nederlandse lintjesregen. Topsporters, beroemdheden en andere burgers die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt worden in het zonnetje gezet op het jaarlijkse kersenbloesemfeest van de premier. Het feest, dat stamt uit 1952, is een regeringszaak en wordt betaald uit publieke middelen.

Onder Abe werden de feestjes steeds duurder en groter. Bij veel gasten waren de bijzondere verdiensten waarmee ze zo’n eervolle uitnodiging hadden verdiend niet duidelijk – of het werven van stemmen voor Abe moest als verdienste gelden.

Volgens de Japanse oppositie misbruikt Abe de traditie om zijn politieke vriendjes te belonen. Vorig jaar nipten zo’n 18 duizend ‘vrienden van Abe’ onder de neerdwarrelende bloesem van kommetjes sake.

De Japanse krant de Asahi Shimbun beschrijft hoe stemmers per brief namens de premier worden uitgenodigd voor een lentereisje naar Tokio. Ze kunnen kiezen uit vier verschillende arrangementen met boottochten, culinaire belevenissen in luxehotels en andere uitjes met als hoogtepunt het bloesemfeest met Abe.

De kosten van zo’n tripje bedragen 570 euro per persoon, maar dat is dan inclusief een brief van het kantoor van de premier met tips voor het maken van de beste selfie met Abe.

Zakenlieden genieten van een hanami, of bloemenkijkfeestje, onder de kersenbloesembomen in Tokio. Beeld Getty

De belastingbetaler financiert de rest van het feest: voor de lente van 2020 is omgerekend ruim 475 duizend euro aan publiek geld voor de bloemenborrel opzij gezet. Dat gaat op aan veiligheidsmaatregelen tegen terrorisme, stelt Abe, maar de oppositie ziet vooral misbruik van belastinggeld om Abes aanhang te trakteren.

Overlever

Abe, al eerder beschuldigd van iets te handige combinaties van publieke middelen en privébelangen, is een politieke overlever. De doorgewinterde politicus is bijna de langstzittende premier van Japan – volgende week staat het record ononderbroken regeren officieel op zijn naam – en hij wil niet struikelen over een bloesemblad.

Onlangs namen al twee van zijn ministers ontslag nadat ze waren betrapt op het uitdelen van meloenen en aardappels aan kiezers, dat werd opgevat als het kopen van stemmen. Toen de oppositie een onderzoekscommissie naar het uitnodigingsbeleid en de extreem hoge kosten voor het bloesemfeest aankondigde, wist Abe niet hoe snel hij het evenement moest afzeggen.