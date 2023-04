Japanse premier Kishida hervat verkiezingscampagne na rookbom voor toespraak

Rookwolken op het terrein waar Fumio Kishida zaterdag zijn toespraak hield, vlak na het ontploffen van een rookbom. Beeld Twitter via Reuters

Het incident vond plaats in vissershaven Saikazaki in de prefectuur Wakayama. Premier Kishida was daar om de kandidatuur te ondersteunen van een partijgenoot van de Liberaal-Democratische Partij (LDP) bij de lokale verkiezingen. Een man gooide een een rookbom naar de premier. Daarna was het geluid van een luide explosie te horen en was er rookontwikkeling.

Kishida zocht dekking en bleef ongedeerd, meldde staatsomroep NHK. Er zou niemand gewond geraakt zijn en er zou ook geen schade zijn aangericht. Agenten overmeesterden een man terwijl mensen het gebied ontruimden. De man leek volgens de media een twintiger of dertiger te zijn.

Een man, vermoedelijk een verdachte die mogelijk een rookbom naar de Japanse premier zou hebben gegooid, wordt door agenten overmeesterd. Beeld Reuters

Het is nog maar negen maanden geleden dat de Japanse oud-premier Shinzo Abe slachtoffer van een aanslag, ook tijdens een verkiezingscampagne. Hij werd neergeschoten tijdens een toespraak in de stad Nara. Abe overleed enkele uren na de aanslag in een ziekenhuis in Kashihara. Uit onderzoek bleek naderhand dat er gaten zaten in de beveiliging van de oud-premier. Sindsdien zou die voor Kishida zijn aangescherpt.