Japanse overheid wil dat jongeren niet minder, maar juist méér alcohol gaan drinken

Een jongeman in Yokohama drinkt alcohol uit een fles. Beeld Sopa Images / Getty

De Japanse schatkist loopt zoveel inkomsten uit accijnzen mis, dat de belastingdienst onder het motto ‘Sake Viva!’ een prijsvraag voor 20- tot 39-jarigen heeft uitgeschreven om aan creatieve ideeën te komen om meer drank te verkopen. In november wordt het beste idee uitgevoerd.

Volgens de belastingdienst is het alcoholverbruik per Japanner gedaald van 100 liter in 1995 tot 75 liter in 2020. En dat ziet de Japanse overheid, die al worstelt met de grootste staatsschuld ter wereld – meer dan 250 procent van het bbp – aan de schatkist.

Nu accijnzen uit alcoholverkoop nog maar 1,7 procent van de totale inkomsten van de belastingdienst vormen, gaat de overheid oude drinkgewoonten nieuw leven inblazen en nieuwe momenten voor alcoholconsumptie creëren. In verantwoorde hoeveelheden, natuurlijk, maar de belastingdienst zou het fijn vinden als de jonge generatie, die door gebrek aan uitgaansmogelijkheden tijdens de pandemie minder geïnteresseerd is in barbezoek, thuis eens een fles opentrekt.

Zuipen met de baas

Japanners staan bekend om hun stevige drankgebruik. Wie niet regelmatig een avond doorzakt met collega’s loopt carrièrekansen mis, want net als in Zuid-Korea en China is zuipen met de baas een goede manier om de remmingen te doorbreken die ontstaan door de strenge hiërarchie op kantoor. Dit verschijnsel heeft een speciaal Japans woord: ‘nominication’, een combinatie van het Japanse woord voor drank (nomi) en het Engelse woord voor communicatie (communication).

De oudere kroegtijgers, die met hun drankjes bijdroegen aan de schatkist, sterven langzaam uit. Volgens schattingen van de Wereldbank zijn 65-plussers goed voor bijna eenderde van de Japanse bevolking, waarmee Japan het meest vergrijsde land ter wereld is.

Ook nodigen de lagere besteedbare inkomens, als gevolg van drie decennia van economische stagnatie, niet uit tot brassen met dure drank. Japanse jongeren hebben bovendien meer alternatieve mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding dan de ouderen, voor wie drinken in de kroeg de enige vorm van ontspanning na het werk was.

Vandaar dat geheelonthouders in opkomst zijn. Mensen die niet tegen drank kunnen, of er niet van houden, organiseren zich in Facebookgroepen en alcoholvrije kroegen met trendy mocktails. Die vinden jongeren aantrekkelijker dan sake en shochu, Japanse drankjes die lijden onder een duf imago, zoals oude jenever in Nederland.