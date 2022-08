Japanse overheid roept half miljoen mensen op tot evacuatie vanwege overstromingen

Een straat in de Japanse stad Oe is overstroomd met water en modder. Beeld ANP / EPA

Donderdagochtend trad de Mogami-rivier in het midden van het eiland buiten haar oevers. Beelden op sociale media laten zien hoe auto’s, huizen en hele wegen ten prooi vallen aan water en modder. Ook melden de lokale autoriteiten dat een brug van een snelweg en een spoorbrug zijn ingestort.

Het midden en zuidwesten van Japan kregen de afgelopen dagen te maken met extreme regenval. De hevigste buien vielen in de prefectuur Niigata, waar 50 centimeter regen werd gemeten in 24 uur tijd. In de plaats Sekikawa viel zelfs 15 centimeter binnen een uur. Ter vergelijking: op een gemiddelde dag in augustus valt er zo’n 17 centimeter regen.

Vanwege het overstromingsgevaar is de inwoners van zes prefecturen opgedragen om te evacueren naar een veiligere plek. Bij ongeveer 1.900 huishoudens, voornamelijk in Niigata, is de stroom uitgevallen en tegen de 400 huishoudens hebben geen stromend water. Dat zei kabinetswoordvoerder Hirokazu Matsuno donderdagochtend tijdens een persconferentie.

Officials in parts of Niigata and several other prefectures hit by torrential rain are urging residents to take action to immediately secure their safety. Weather information: https://t.co/OVD4mApT60 pic.twitter.com/C6PiqMb0te — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) 4 augustus 2022

Aardverschuivingen

Voor sommige woonplaatsen heeft het meteorologisch instituut waarschuwingen afgegeven voor aardverschuivingen. De stad Murakami in Niigata is al getroffen. Er vielen geen doden, maar een deel van de stad is onbereikbaar geworden omdat de toegangswegen zijn geblokkeerd. De lokale autoriteiten zeggen dat de bewoners geen toegang tot elektriciteit en water hebben en willen zo snel mogelijk hulpgoederen verstrekken.

De getroffen regio’s in centraal-Japan zijn grotendeels ruraal, maar er staan ook een paar belangrijke fabrieken. De grote chipfabrikant Renesas Electronics Corp had zijn activiteiten tijdelijk opgeschort vanwege de waarschuwingen, maar is inmiddels weer operationeel. Een fabrikant van pijpleidingen ligt nog stil vanwege overstromingen en stroomuitval.