Japanse minister wil eindelijk af van floppydisks in poging ouderwetse overheid te moderniseren

Floppydisks, ook wel diskettes genoemd, in allerlei kleuren. Beeld Getty Images/iStockphoto

Japan mag dan bekend staan als hightechwalhalla, het overheidsapparaat is er berucht om het gebruik van verouderde technologie. Volgens de minister zijn er nog altijd zo’n 1.900 procedures waarbij bedrijven verplicht opslagmedia als cd-roms en floppy’s moeten gebruiken. Daar wil hij van af, zodat bijvoorbeeld het aanleveren van documenten of het indienen van aanvraagformulieren online kan.

Taro Kono, een conservatieve politicus die wordt genoemd als potentiële premierskandidaat, vindt de modernisering van de overheid veel te traag gaan. De naar zijn mening archaïsche regels over gegevensdragers geeft hij daar mede de schuld van. ‘Waar kun je tegenwoordig überhaupt nog floppy’s kopen?’, zei hij volgens persbureau Bloomberg dinsdag op een persconferentie.

Nog dit jaar moet er een wetsvoorstel liggen, aldus de minister, die nog geen maand op zijn nieuwe post zit. En wat hem betreft blijft het niet bij het aanpakken van verouderde gegevensdragers. Ook het veelvuldige gebruik van de fax is hem een doorn in het oog, zei hij dinsdag.

Niet alle Japanse ambtenaren zullen zijn enthousiasme voor vernieuwing delen. Vorig jaar, in de rol van minister van Administratieve Hervormingen, keerde hij zich al eens tegen de fax en de hanko, het rode stempel dat in Japan op officiële documenten als trouwaktes moet worden gezet. Toen slaagde Kono er niet in ze uit te bannen.

Ook de floppydisks hebben nog altijd hun liefhebbers. Toen het lokale bestuur van Tokio vorig jaar de diskettes afschafte, roemde een ambtenaar die er nog graag gebruik van maakte de betrouwbaarheid ervan. Tegen het Japanse nieuwsblad Nikkei Asia zei hij, nadat hij er met pijn in het hart afstand van had gedaan, dat de diskettes ‘bijna nooit kapotgingen of data kwijtraakten’.

Floppy’s kwamen begin jaren zeventig op de markt en zijn sindsdien als het om opslagcapaciteit gaat ver voorbijgestreefd. Om 32 gigabyte op te slaan, zouden er van het populairste model floppy ruim 20 duizend stuks nodig zijn. Producent Sony maakt ze sinds 2011 niet meer.

Japan haalt wel vaker het nieuws vanwege het vasthouden aan oude technieken. In 2018 gaf de net aangetreden minister die verantwoordelijk was voor cybersecurity, Yoshitaka Sakurada, toe nog nooit van zijn leven een computer te hebben gebruikt. Dat was volgens hem ook niet nodig: ‘Ik geef de opdrachten en de assistenten typen die in.’

Ook in andere landen verloopt het afstappen van floppydisks soms traag. Zo gebruikte het Amerikaanse ministerie van Defensie tot de zomer van 2019 diskettes in een besturingssysteem van zijn kernwapenarsenaal. Overigens had dat systeem uit de jaren zeventig ook een voordeel: het stamde van vóór het moderne internet, waardoor het extreem moeilijk te hacken viel.