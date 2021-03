Japanse miljardair wil 8 'gewone burgers' gratis meenemen naar de maan

De Japanse miljardair Yusaku Maezawa (rechts), schudt de hand van SpaceX-oprichter Elon Musk. Beeld AP

Maezawa boekte alle tickets op de eerste commerciële maanvlucht van ruimtevaartbedrijf SpaceX – de kosten werden niet bekend gemaakt. En nu wil hij ze gratis weggeven, zo vertelde hij woensdag in een video op Twitter. ‘Ik nodig jullie uit om me te vergezellen op deze missie’, zei hij daarin. ‘Acht van jullie, van over de hele wereld.’ Iedereen is welkom om te reageren, stelde hij. Niemand hoeft dus op zoek naar een zeldzame gouden wikkel. In totaal is aan boord ruimte voor 10 tot 12 mensen. De missie moet in 2023 plaatsvinden.

‘Grenzen opzoeken’

Oorspronkelijk wilde Maezawa, die zijn geld vergaarde door online verkoop van kleding, de reis met één medepassagier maken: een vrouw. Die zou hij dan via een soort kosmisch datingprogramma selecteren. Dat plan schrapte hij later ‘vanwege persoonlijke redenen’. Daarna stelde de miljardair dat hij alleen kunstenaars wilde meenemen, maar woensdag rekte hij ook dat criterium op. De enige resterende eis? Deelnemers moeten ‘grenzen willen opzoeken’ en de andere bemanningsleden aansporen hetzelfde te doen. Veertien maart begint het sollicitatieproces.

SpaceX van medemiljardair Elon Musk heeft al de nodige ervaring met bemande ruimtevaart. Zo is hun ruimteschip Dragon officieel gecertificeerd als pendelaar die astronauten van en naar het internationaal ruimtestation ISS mag vervoeren. Maar hoewel het bedrijf binnenkort ook met die Dragon ruimtetoeristen wil vervoeren, is dat schip niet geschikt voor een rondje om de maan. Daarvoor ontwikkelt SpaceX een ander voertuig, een combinatie van raket en ruimteschip dat bekend staat onder de naam Starship.

Ontploffingen

Hoewel Musk beweert dat schip in 2023 te kunnen lanceren richting maan, lijkt dat wat optimistisch. Starship bevindt zich momenteel nog nadrukkelijk in de testfase. Ruimtevaartliefhebbers konden woensdag zien hoe SpaceX voor het eerst een Starship-prototype (codenaam: SN10) veilig liet landen, nadat ze hem daarvoor tot een hoogte van tien kilometer hadden gebracht. Enkele minuten ná de landing ging het echter alsnog mis. Net als bij de test met SN9 ontplofte het schip.

Hoewel dat de mogelijke gevaren van een pleziervlucht met dit schip onderstreept, zegt zo’n mislukte test tegelijk niet alles. SpaceX neemt meer dan klassieke ruimtevaartorganisaties nu eenmaal bewust risico’s. Ook hun tegenwoordig betrouwbare Falcon-9-raket, gebruikt om de Dragons te lanceren, doorstond eerst vele ‘mislukte’ testen voordat het bedrijf de boel op de spreekwoordelijke rails kreeg. Naar mening van SpaceX zijn mislukkingen, crashes en ontploffingen nu eenmaal een efficiëntere leerschool dan eindeloze simulaties en ontwerpsessies. Naar verwachting zullen ze geen mensen lanceren voordat het schip werkt als geadverteerd.