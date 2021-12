Japanse miljardair vliegt naar ISS als voorbereiding op zijn reis rond de maan

De Japanse miljardair Yusaku Maezawa, zijn productieassistent Yozo Hirano en de Russische kosmonaut Alexander Misurkin schieten op 8 december 2021 naar het International Space Station (ISS). Beeld Kirill Kudryavtsev / AFP

‘Dromen komen uit’ tweette Yusaku Maezawa vlak voordat hij woensdagochtend zonder problemen de ruimte in gelanceerd werd. De Russische raket Soyuz MS-20 vertrok vanaf ruimtebasis Bajkonoer in Kazachstan en meerde vanmiddag aan bij het ruimtestation ISS. Aan boord bevindt zich ook de productieassistent van Maezawa, Yozo Hirano, die de reis op beeld vastlegt. De Russische kosmonaut Alexander Misurkin begeleidt de twee. Het gezelschap zal na twaalf dagen in de ruimte terugkeren op aarde.

De droom van de 46-jarige miljardair zal maar liefst twee keer uitkomen. Deze ruimtereis naar ISS is slechts een voorbereiding op een trip die binnenkort op de planning staat: een rondje om de maan. SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, organiseert in 2023 de eerste commerciële maanvlucht ooit. Maezawa reserveerde alle plekken aan boord. Hoeveel geld hij kwijt is aan de vlucht is niet bekend, maar het vermogen van Maezawa, oprichter van de Japanse modewebsite Zozotown en groot ruimtevaartliefhebber, wordt geschat op 1,8 miljard.

Behalve ruimtevaartliefhebber is Maezawa ook kunstliefhebber. Hij verheft zijn toekomstige maanmissie dan ook tot kosmisch kunstproject met de naam ‘dearMoon’. De acht vrije plekken in het ruimteschip wil hij vergeven aan gelukkige prijswinnaars. Met hen hoopt hij ‘iets nieuws’ te creëren, wat bij terugkomst op aarde tentoongesteld zal worden.

TikTok-dansjes

Ook in deze voorbereidende ruimtevlucht wil Maezawa het grote publiek betrekken. Voorafgaand aan de reis riep hij zijn volgers op om gekke opdrachten in te sturen die hij al zwevend kan uitvoeren. Dat leverde een lijst op met honderd uitdagingen, variërend van ‘doe een TikTok-dansje’ tot ‘maak bekend hoeveel geld de reis naar het internationale ruimtestation kost’. Maezawa belooft om alles te proberen en op zijn populaire YouTube-account verslag te doen van zijn bevindingen.

Ruimtetoerisme wordt steeds gangbaarder. Het tripje van de Japanse miljardair markeert dan wel de eerste toeristische ruimtevlucht naar het ISS in een decennium, maar er ging hem al een aantal rijke zielen voor. Deze zomer beleefde Amazon-oprichter Jeff Bezos zijn ‘beste dag ooit’ na een kort bezoek aan de ruimte. In oktober vloog de Russische actrice Yulia Peresild naar het ISS voor de opnames van de eerste in de ruimte opgenomen film. De Amerikaanse miljonair Dennis Tito had de primeur: in 2001 was hij de eerste ruimtetoerist die zelf zijn vlucht financierde.