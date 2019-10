Japanse keizer Naruhito gekroond na traditionele ceremonie

Keizer Naruhito arriveert voor de ceremonie in het keizerlijk paleis in Tokio. Beeld Hollandse Hoogte / EPA

In de zogeheten Sokei no Rei, de officiële toetredingsceremonie, werden de 59-jarige Naruhito en zijn vrouw Masako dinsdag gekroond tot keizer en keizerin. Naruhito nam in mei al officieus het stokje over van zijn vader na een kleine ceremonie in mei.

Staatshoofden en gasten uit meer dan 180 landen waren bij de ceremonie aanwezig, onder wie koning Willem-Alexander en Máxima. De kleding en bewegingen van de keizer volgden een nauwkeurig script en stonden bol van symboliek. De 6,5 meter hoge troon die de nieuwe keizer besteeg, de Takamikura, werd vorig jaar in drieduizend stukken van de oude keizerlijke stad Kyoto naar het huidige paleis in Tokio verplaatst. Een andere benaming voor de Takamikura is ‘chrysantentroon’. Deze term verwijst niet alleen naar de troon, maar ook naar de Japanse monarchie in haar geheel. Ook op het Japans keizerlijke zegel wordt een chrysant afgebeeld.

De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako op de Takamikura-troon. Beeld Hollandse Hoogte / EPA

Traditioneel

Keizer Naruhito heeft aangegeven het keizershuis meer bij de tijd te willen brengen. Hiermee zou de nieuwe keizer niet alleen kunnen doelen op traditionele ceremonies, maar ook op de wet over troonopvolging. In Japan gaat de keizerlijke titel via de mannelijke lijn. Zo is niet Naruhito's 17-jarige dochter Aiko de troonopvolger, maar haar broer, kroonprins Akishino. De meeste Japanners zijn voorstander van het aanpassen van de wet, maar de conservatieve premier Abe blijft aandringen op opvolging door alleen mannen.

De feestelijkheden werden enigszins overschaduwd door de ravage die tyfoon Hagibis heeft achtergelaten. Grote delen van Japan werden begin oktober verwoest en er vielen 82 doden. De parade in een open auto door de stad, die vandaag zou volgen op de kroning, is uitgesteld tot 10 november, zodat de regering haar aandacht kan besteden aan het herstellen van de schade door de tyfoon.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima wonen de inhuldigingsceremonie van keizer Naruhito bij. Beeld ANP

Aanwezigen zingen ‘Banzai’, oftewel ‘tienduizend jaren', om de nieuwe keizer te feliciteren. Beeld REUTERS

Mensen op straat kijken naar een live-uitzending van de ceremonie. Beeld AP