Japanse keizer annuleert publieke optredens vanwege gezondheidsproblemen

De paleishofhouding maakte bekend dat er te weinig bloed naar de hersenen van de 84-jarige Akihito stroomt. De keizer moet nu rust houden in zijn paleis in Tokio, waar hij door artsen in de gaten wordt gehouden. Hij worstelt al langer met zijn gezondheid. Eerder is hij geopereerd aan zijn hart en behandeld voor prostaatkanker.

Twee jaar geleden kondigde hij in een televisietoespraak aan dat hij vreesde dat zijn leeftijd het hem lastig maakte om zijn taken nog langer te vervullen. Hoewel hij het woord aftreden niet in de mond nam was dit toch een uitzonderlijke stap, omdat het keizerschap in Japan een baan voor het leven is. De laatste keer dat een keizer aftrad, gebeurde meer dan 200 jaar geleden in 1817.

Vanwege zijn populariteit gunde het grootste deel van het Japanse volk Akihito echter een rustige oude dag en besloot het parlement een grondwetswijziging aan te nemen waardoor de keizer kon aftreden. Later maakte de regering bekend dat dit op 30 april 2019 zal gebeuren. De opvolger van Akihito is de 58-jarige kroonprins Naruhito.

Akihito is de honderdvijfentwintigste keizer van Japan. In 1989 volgde hij zijn vader Hirohito op. Al in 2009 besloot hij minder officiële toespraken te geven en ontvangsten te houden. Zijn oudste zoon Naruhito heeft een deel van deze taken overgenomen.