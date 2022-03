Nieuws

Japanse industriereuzen Sony en Honda bouwen samen elektrische auto

Of het een Hony wordt of een Sonda, is nog niet duideiijk. Wel zeker is dat Sony en Honda samen een elektrische auto gaan bouwen. Honda wordt verantwoordelijk voor de ‘hardware’, Sony stort zich op de software. Beide Japanse concerns hebben hierover vrijdag een intentieverklaring getekend.