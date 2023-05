Japans leger krijgt opdracht elke Noord-Koreaanse raket te vernietigen, ook eventuele satelliet

De Japanse premier Fumio Kishida Beeld AP

De Japanse premier Fumio Kishida liet eerder op maandag al weten dat de lancering van elke raket door Noord-Korea, ‘ook als die een satelliet wordt genoemd’, een overtreding is van een resolutie van de VN-Veiligheidsraad. De Japanners denken dat het eigenlijk een verkapte lancering van een ballistische raket betreft. Het kantoor van de premier sprak maandag over ‘Noord-Korea’s aankondiging over de lancering van een ballistische raket die wordt omschreven als een satelliet’.

Samen met de VS, Zuid-Korea en andere landen zal er bij Noord-Korea op worden aangedrongen af te zien van de lancering, zo maakte het Japanse kabinet bekend via Twitter. Kishida spoorde de betrokken ministeries en agentschappen aan om samen te werken en inlichtingen te verzamelen en riep op tot waakzaamheid. De lancering is volgens Pyongyang gepland tussen 31 mei en 11 juni.

Pyongyang heeft de voorbije maanden het aantal raketlanceringen nog verder opgevoerd. Bij sommige van die lanceringen trad in Japan het alarmsysteem in werking.