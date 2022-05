Japan zet met ‘testtoerisme’ de deur voor buitenlandse reizigers op een kier

Een toerist zet een vrouw op de foto voor het kasteel in Osaka, een populaire attractie in de miljoenenstad. Beeld Ton Koene

Met de voorzichtige opening komt een einde aan het strenge Japanse grensbeleid. Het land houdt al sinds het begin van de coronapandemie in 2020 de deuren hermetisch gesloten voor internationale toeristen. Voor buitenlandse studenten en zakenreizigers gelden al uitzonderingen, maar voor toeristen bleef de grens zelfs dicht tijdens de Olympische Spelen in Tokio, afgelopen zomer.

Voor reizigers uit de Verenigde Staten, Australië, Singapore en Thailand komt daar nu verandering in. Zij mogen vanaf later deze maand met een strak georganiseerde pakketreis en onder continue begeleiding van een reisleider het land bezoeken. Ze moeten dan wel minstens drie keer gevaccineerd zijn, en kunnen niet zelf hun reisplan samenstellen.

‘Testtoerisme’ is proef voor ontvangst meer buitenlandse reizigers

Met dit ‘testtoerisme’ hoopt het Japanse Toerismebureau ‘naleving en noodmaatregelen voor infectiepreventie te testen en richtlijnen te formuleren voor reisbureaus en accommodatie-exploitanten’. Ondernemers in de toerismebranche hopen dat de grenzen snel verder opengaan voor buitenlandse reizigers. Nu de yen zijn laagste waarde in 20 jaar heeft bereikt, is een vakantie voor hen aangenaam betaalbaar. De 31,9 miljoen buitenlandse toeristen die Japan in 2019 bezochten, besteedden daar toen 4,8 biljoen yen (omgerekend ruim 35 miljard euro).

Premier Fumiako Kishida beloofde eerder deze maand al dat hij de Japanse inreisregels vanaf juni vergelijkbaar zou maken met die van andere G7-landen. Momenteel is er nog een dagelijkse limiet aan het aantal inreizers van 10 duizend, maar de regering overweegt verdubbeling van dat aantal.

Volgens Makoto Shimoaraiso, een regeringsfunctionaris betrokken bij de bestrijding van het coronavirus, zet de Japanse regering in op een ‘gefaseerde versoepeling’ van de inreisregels. Nederlandse toeristen zullen dus nog even geduld moeten hebben. Momenteel overlegt de regering over welke reisrestricties, zoals quarantaine- of testverplichtingen, na juni nog van kracht zullen zijn.