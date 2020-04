Japan wil economie redden met ongekend pakket van bijna een biljoen euro

Premier Abe, vlak voor hij arriveert op de persconferentie waar hij een megasteunpakket aankondigt. Beeld EPA

Volgens Abe is de maatregel nodig vanwege de ‘immense schade aan de economie door het coronavirus’. Ruim 50 miljard euro moet direct ten goede komen aan burgers en het midden- en kleinbedrijf. En bedrijven in nood hoeven voorlopig geen belasting en sociale lasten op te hoesten.

Met het gigantische crisispakket lijkt Tokio vooral de ergste onrust weg te willen nemen. De derde economie van de wereld heeft het al zwaar vanwege de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten en het uitstel van de Olympische Spelen in Tokio. De vrees bestaat dat een recessie onvermijdelijk is. Abe probeert dat met deze reuzenstap af te wenden.

Naast de financiële maatregelen kondigde Abe ook de noodtoestand af in Tokio, Osaka en vijf andere stedelijke gebieden. Hoewel Japan met ongeveer 4.000 geconstateerde besmettingsgevallen – inclusief de gevallen op het inmiddels befaamde cruiseschip Diamond Princess – en 93 doden het virus redelijk onder controle lijkt te hebben, neemt het aantal nieuwe besmettingen de laatste dagen snel toe. Met name in de dichtbevolkte hoofdstad Tokio.

Massaal verspreiden

De angst is groot dat het virus zich alsnog massaal gaat verspreiden. In Japan zijn de scholen al weken gesloten en houden veel mensen afstand, maar van vergaande beperkingen zoals het sluiten van de horeca is nog geen sprake. Artsen waarschuwden de afgelopen dagen voor een naderend tekort aan bedden, een rampscenario in een land met zoveel ouderen als Japan.

Door het uitroepen van de noodtoestand hebben overheden meer mogelijkheden om de verspreiding van het virus tegen te gaan, waaronder het sluiten van bedrijven of het oproepen van mensen om binnen te blijven. Een lockdown is voorlopig niet aan de orde, zei Abe. ‘De treinen zullen rijden en de supermarkten blijven open. Met het uitroepen van de noodtoestand kunnen we meer doen terwijl de economie zo goed mogelijk blijft functioneren.’

In het reddingsplan, dat dinsdag nog formeel moet worden goedgekeurd, wordt gerept van de grootste crisis van de wereldeconomie sinds de Tweede Wereldoorlog. Door het noodbudget, dat twee keer zo groot is als het noodpakket van na de financiële crisis in 2008, zal de al aanzienlijke staatsschuld van Japan flink stijgen. Niet al het geld hoeft Japan daadwerkelijk uit te geven, dat gebeurde in 2008 ook niet.