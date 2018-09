Japan verzoekt om einde verbod op commerciële walvisjacht

Japan wil een einde aan het verbod op de commerciële walvisjacht. Daartoe heeft het land een voorstel ingediend op een internationale conferentie in Brazilië. Volgens Japan was het verbod een tijdelijke maatregel en is er geen noodzaak meer om dat nog langer in stand te houden.

Volgens het voorstel, dat werd gepresenteerd tijdens de halfjaarlijkse bijeenkomst van de Internationale Walvisvaartcommissie (IWC), is er voldoende wetenschappelijk bewijs dat de populatie van bepaalde walvissoorten zich dusdanig heeft hersteld dat er weer prima op gejaagd kan worden.

De IWC is verdeeld tussen een minderheid die pleit voor 'duurzaam benutten' van de walvispopulaties en een meerderheid van landen die voorstander zijn van een algeheel vangstverbod. Volgens die laatste groep is de populatie nog veel te kwetsbaar en wordt de jacht op de walvis in het algemeen steeds meer als onaanvaardbaar beschouwd.

Wetenschappelijk onderzoek

Japan doet officieel sinds 1987 niet meer aan commerciële walvisvangst, maar bleef wel op walvissen jagen onder het mom van wetenschappelijk onderzoek. Afgelopen maand nog werd bekend dat het land in ruim drie maanden tijd in totaal 177 walvissen had buitgemaakt in het noordwesten van de Stille Oceaan.

Wetenschappers en milieuorganisaties verdenken dat land ervan het onderzoek te gebruiken als dekmantel voor commerciële vangst. Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag oordeelde twee jaar geleden dat de walvisjacht geen wetenschappelijk doel dient.

Het is nog niet duidelijk of en wanneer er over het voorstel gestemd gaat worden. De conferentie duurt nog tot en met vrijdag.