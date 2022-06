Japan versoepelt coronamaatregelen: kinderen hoeven niet langer zwijgend hun schoollunch te eten

Leerlingen van Hoyonomori Gakuen eten hun schoollunch in Tokyo, Japan. Beeld Simon Denyer / The Washington Post via Getty

Eten in stilte oftewel mokushoku: tijdens de pandemie werd dat een begrip in Japanse restaurants en op scholen. Wie alleen zijn mond opendoet om er snel een hap noedels in te stoppen, verspreidt minder snel het coronavirus via aerosolen dan mensen die tijdens het eten kletsen.

In mei 2020 mochten Japanse scholen na een periode van online thuisonderwijs weer open, maar ze moeten zich nog steeds aan de regels van de gezondheidsautoriteiten houden. Die schrijven voor dat de bevolking verspreiding van het coronavirus via minuscule druppeltjes moet voorkomen.

Japanse kinderen blijven op school voor het middageten, maar wegens het aerosolengevaar moesten scholen de lunch anders organiseren. Iedere leerling zit dus tijdens de schoollunch met zijn gezicht naar het bord gericht aan zijn eigen bureau met een masker op, dat alleen af mag om te eten. Alleen het dankwoord voor de maaltijd, itadakimasu, mag worden uitgesproken, met masker op. Verder wordt er gezwegen.

Leuk is anders, en zo lang in stilte eten kan nadelig zijn voor de sociale ontwikkeling van kinderen, vrezen Japanse deskundigen. Japan gaat na een streng coronabeleid met inreisbeperkingen en een vrijwel universele mondkapjesplicht nu voorzichtig open. Restaurants hebben al afscheid genomen van de bijna gewijde stilte van mokushoku, maar nu voert een aantal scholen ook versoepelingen in. Die vinden dat ‘educatie op voedingsgebied’ ook om sociale vaardigheden gaat. Met een masker zien kinderen elkaars gelaatsuitdrukking niet, dus mag op sommige scholen weer gepraat worden tijdens de lunch.

Van gezellig bij elkaar aanschuiven is nog geen sprake. Kinderen moeten aan hun eigen bureau zitten, en het mondkapje blijft verplicht voor en na het eten, maar het hoofd omdraaien voor een praatje met een klasgenoot mag weer.

Ouders reageren verdeeld, aldus de Japanse krant Mainichi: sommigen zijn blij dat het lunchuurtje spontaner wordt, anderen vrezen dat hun kind het virus meeneemt naar huis. ‘Mijn kind is gewend in stilte te eten en ik weet zeker dat ze niet eenzaam is, want zodra ze thuis is heeft ze de hele familie om zich heen’, aldus een moeder die bezorgd is over infectiegevaar tijdens een niet-zwijgende schoollunch.