Japan klampt zich vast aan Russisch gas uit angst om als een nachtkaars uit te gaan

Een productielocatie voor gas in het zuiden van het eiland Sachalin. Beeld Yuri Smityuk / Getty

‘Japan zal geen olie of gas uit Rusland krijgen en niet meedoen aan LNG-project Sachalin-2.’ Met dat vooruitzicht joeg de Russische voormalige president en oud-premier Dmitry Medvedev deze week Japan de stuipen op het lijf. De Oost-Aziatische grootafnemer van Russisch gas kampt al met krappe energievoorraden. Nu ziet Tokio tot overmaat van ramp miljardeninvesteringen in de gas- en olievelden van het Siberische Sachalin verdampen. Dat Russische eiland ligt op luttele kilometers van het noordelijkste punt van Japan.

De Japanse sancties tegen Rusland lopen in de pas met Europese en Amerikaanse strafmaatregelen, energie uitgezonderd. Japan verbiedt nieuwe investeringen in de Russische LNG-sector en boycot Russische steenkool, maar Russische olie afslaan is lastiger en de Russische gaskraan houdt Japan open. Vertrekken uit de gaswinning in Sachalin, waarin Japanse bedrijven een minderheidsbelang van 22,5 procent hebben, is helemaal onbespreekbaar.

Japan, dat zelf nauwelijks fossiele brandstoffen heeft, gaat zonder geïmporteerde energie als een nachtkaars uit. Na de oliecrisis in de jaren zeventig heeft Japan op kernenergie en vloeibaar aardgas (LNG) ingezet. LNG werd dominant na de grote aardbeving in 2011, toen kernenergie door de kernramp in Fukushima minder populair werd. Met LNG als 24 procent van de energiemix is Japan wereldwijd de twee na grootste importeur van LNG. Ruim 9 procent daarvan komt uit Rusland, vooral uit Sachalin.

Geen groot Russisch gasproject of de Japanners doen mee. Een Japanse ontwikkelingsbank en het handelshuis Mitsui lijden al verlies bij Arctic LNG2, een Russisch gasproject in het Noordpoolgebied dat Europese en Aziatische gasmarkten vanaf 2023 per schip via de Noordelijke Zeeroute van LNG voorziet. Nu onderdelen voor de machines door internationale sancties lastiger verkrijgbaar zijn en Europa van het Russisch gas af wil, is die toekomst twijfelachtig.

Shell

Nu dreigt Japan het gas uit Sachalin kwijt te raken door Russische woede over een plan van de G7 − de club van rijke industrielanden − voor een prijsplafond voor Russische fossiele brandstoffen. Zo’n internationaal prijsplafond geeft de bestaande sancties tegen Rusland meer slagkracht, aldus Kishida in een recente speech, omdat Rusland dan minder verdient aan olie- en gasexport.

Moskou sloeg terug door vorige week per decreet van de Russische president Vladimir Poetin Sachalin 2, geheel gewijd aan gaswinning, onder te brengen bij een nieuwe eigenaar.

Vorige week draaide Moskou de duimschroeven aan door Sachalin 2, geheel gewijd aan gaswinning, onder te brengen bij een nieuwe eigenaar. Buitenlandse bedrijven in het Sachalin-gasconsortium, zoals Shell en Mitsui, moeten binnen een maand besluiten of ze hun aandelen in de nieuwe eigendomsconstructie willen houden. Vervolgens moeten ze daar toestemming voor vragen bij de Russische regering. Het alternatief is de belangen verkopen.

Voor Shell, voor 27,5 procent aandeelhouder, is dat geen moeilijke beslissing: ondanks dat het Sachalin-2-project 4 procent van de wereldmarkt voor LNG vertegenwoordigt, heeft Shell eerder al gezegd zich terug te trekken. Mitsui en Mitsubishi, Japanse bedrijven die voor respectievelijk 12,5 procent en 10 procent eigenaar zijn van Sachalin 2, weten echter van geen wijken, want meer dan de helft van het gas dat daar gewonnen wordt gaat naar Japan.

De gehechtheid aan Sachalin gaat zo ver dat de Japanse minister van economie Hagiuda Koichi in mei zei dat Japanse aandeelhouders zelfs niet opgeven als de Russische regering vraagt om hun vertrek. Kishida verklaarde haastig dat Poetins Sachalin-decreet niets verandert aan de langlopende afspraken over gasleveranties. Medvedev hielp hem uit de droom.

37 graden in Tokio

Sachalin is de laatste strohalm voor Japan, dat tijdens een recente hittegolf al merkte dat zijn olie- en gasvoorraden niet op orde zijn. Om te voorkomen dat mensen bezweken onder de hoogste temperaturen die de afgelopen 147 jaar door Japanse meteorologen zijn gemeten, mochten airconditioners aanblijven. Maar roltrappen in treinstations en lichtjes in amusementsparken werden uitgezet en fabrieken gingen over op kortere werkdagen.

Dit ongemak valt in het niet bij de toekomstige energieproblemen als het land daadwerkelijk zonder Russisch gas komt te zitten. Daarnaast heeft Japan een andere dringende reden de belangen in Sachalin niet in de uitverkoop te doen: China, partner van Rusland en Japans grote concurrent en rivaal. Chinese staatsenergiebedrijven zitten Japan op de hielen in Russische gasprojecten: ze hebben al een aandeel van 20 procent in Arctic LNG2 en springen graag in het gat dat een Japans vertrek uit Sachalin achterlaat. Dat is een prachtkans voor China om voor een habbekrats een voorsprong op Japan te veroveren.

Dat het Sachalin betreft, waarmee Japan speciale historische banden heeft, ligt extra gevoelig. Van 1905 tot 1945 was Sachalin onder de naam Karafuto deels of geheel een Japanse kolonie, waar Japan proefboringen naar olie deed. Nadat Japan de Tweede Wereldoorlog verloor, ging de noordelijke helft van Sachalin naar de Sovjet-Unie. Over een nabijgelegen eilandengroep, de Koerilen, liggen Moskou en Tokio nog altijd overhoop.

Japan heeft zich echter decennia lang uitgesloofd voor betere relaties met Rusland en wil de zorgvuldig opgebouwde belangen in de gas- en oliewinning niet zomaar aan de Chinezen overdoen. Zelfs als de Russen aansturen op een Japans vertrek uit Sachalin houdt Tokio vast aan het Russisch gas, al is het met de moed der wanhoop.