Japan gaat vervuild water van kernramp Fukushima in zee lozen

Een protest tegen het voornemen van de Japanse regering om radioactief afvalwater in zee te lozen. Beeld AFP

Het water is onder meer gebruikt om de reactor van de kerncentrale mee te koelen, toen die in 2011 werd getroffen door een zware aardbeving en een tsunami. En nog altijd wordt daarvoor extra water gebruikt.

Het vervuilde koelwater zit, evenals vervuild grond- en regenwater, momenteel in enorme opslagtanks. Dat zijn er nu al meer dan duizend en de verwachting is dat er in de loop van volgend jaar niet genoeg plek meer is om meer tanks kwijt te kunnen. Iedere dag komt er namelijk nog zo’n 140 kubieke meter aan radioactief water bij.

Met de huidige hoeveelheid aan vervuild water kunnen ter vergelijking zo’n 500 zwembaden van 50 bij 25 meter worden gevuld. De jaarlijkse kosten van de wateropslag worden geschat op zo’n 100 miljard yen. Dat is omgerekend ruim 766 miljoen euro.

Het wegwerken van het water is een enorm hoofdpijndossier voor de Japanse regering. Al lange tijd werd er nagedacht om het water in zee te pompen, maar de beslissing stuit op enorme weerstand vanwege bezorgdheid over de veiligheid. De regering van premier Yoshihide Suga heeft nu toch de knoop doorgehakt. Suga noemde het lozen van het water in zee het ‘meest realistische scenario’.

Lang proces

Het water wordt waarschijnlijk op zijn vroegst over twee jaar geloosd. Heel het proces neemt mogelijk tientallen jaren in beslag. Het is de bedoeling dat het vervuilde water eerst nog gefilterd en verdund wordt. Japan verzekert dat het lozen van het water veilig kan. Ook het Internationaal Atoomenergieagentschap denkt daar zo over.

Michiaki Kai, een stralingsexpert van de Japanse universiteit in Oita, zegt tegen persbureau AFP dat onder wetenschappers er consensus is dat ‘de impact op de gezondheid minuscuul is’. Maar volgens hem ‘kan niet worden gezegd dat het risico nihil is, wat voor controverse zorgt’.

Buurlanden China en Zuid-Korea hebben al eerder hun zorgen over het plan geuit. Ook Japanse vissers voelen er niets voor. Zij vrezen dat zo’n maatregel slecht kan uitpakken voor hun beroepsgroep. Zo legde Zuid-Korea na de kernramp de import van vis uit het gebied bij Fukushima stil. ‘Ons was verteld dat ze het water niet in de zee zouden lozen zonder steun van de vissers’, zegt Kanji Tachiya namens de lokale visserij. Volgens hem is die belofte door de regering gebroken.

‘Extreem onverantwoord’

Het besluit van Tokio ‘kan direct en indirect gevolgen hebben voor de veiligheid van onze bevolking en de omgeving’, zegt een medewerker van het Zuid-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een ‘extreem onverantwoord’ besluit. Volgens een woordvoerder heeft China bij Japan erop aangedrongen ‘het afvoerprobleem van afvalwater van de kerncentrale van Fukushima op een verstandige en verantwoorde manier’ op te lossen.

Greenpeace is fel gekant tegen het besluit. ‘Met deze beslissing worden de mensenrechten en belangen van de mensen in Fukushima, de rest van Japan en de Aziatisch-Pacifische regio volledig genegeerd’, aldus de milieuorganisatie.

Japan werd op 11 maart 2011 getroffen door een zware aardbeving en een tsunami. Ongeveer 100.000 mensen sloegen op de vlucht en er vielen bijna 19.000 doden. Als gevolg van het natuurgeweld raakte de kerncentrale in Fukushima beschadigd. Het was de ergste kernramp sinds die in Tsjernobyl in 1986.