Janssen-vaccins liggen klaar in Oss, maar ziekenhuizen weten nog niet of ze ze ook echt krijgen

De eerste vaccins van farmaceut Janssen uit Leiden komen aan bij distributiecentrum Movianto, maar de vraag is of ze woensdag ook volgens plan naar de ziekenhuizen gaan. Beeld ANP

Na een intensieve lobby kregen de ziekenhuizen twee weken geleden genoeg doses van het vaccin van AstraZeneca om zo’n 40 duizend ziekenhuismedewerkers mee te prikken - medewerkers die in de eerste vaccinatieronde in januari nog niet aan bod waren gekomen. Ze waren er klaar voor, maar toen besloot minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vorige week dat personen jonger dan zestig jaar niet met dit vaccin zouden worden geprikt.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen: afgelopen weekend werd bekend dat de ziekenhuizen dan deze week zo’n 35 duizend doses van het vaccin van Janssen zouden ontvangen. Van dit vierde goedgekeurde vaccin kwam maandag de eerste bescheiden lading - een kleine 80 duizend vaccins - aan bij de vaccinopslag in Oss.

Nu is ook rond dit vaccin onzekerheid ontstaan. Dinsdag legde de Amerikaanse medicijnautoriteit FDA het prikken met Janssen stil. Zes volwassen vrouwen onder de 48 jaar die met dit vaccin waren ingeënt, hadden ernstige tromboseklachten gekregen, vergelijkbaar met de zeldzame bijwerking van het AstraZeneca-vaccin.

Onduidelijk

Wat er nu met de Janssen-vaccins gaat gebeuren, is onduidelijk. Woensdagochtend lagen ze nog in de opslag in Oss, aldus een woordvoerder van het RIVM. Maar de ziekenhuizen gaan er op dat moment nog steeds van uit dat de doses Janssen op woensdag nog bij hun aankomen, zegt de woordvoerder van de Vereniging van Ziekenhuizen. Wat de ziekenhuizen betreft gaat het vaccineren door zoals eerder gepland. ‘Wij hebben die beschermende prikken hard nodig.’

Volgens het RIVM is nog helemaal niet duidelijk of die Janssen-vaccins woensdag nog wel worden uitgereden. Minister Hugo de Jonge wil eerst de oordelen afwachten van het Europees geneesmiddelenagentschap EMA en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) over de veiligheid van het vaccin.

Het CBG weet echter nog niet of het woensdag met een uitspraak komt over het vaccin van Janssen. ‘Wij wachten eerst het advies van het EMA af, dat mogelijk vandaag komt’, zegt een woordvoerder. Kortom: de ziekenhuizen moeten voorlopig nog even afwachten of ze die Janssen-vaccins snel krijgen en of ze er dan meteen mee aan de slag kunnen.

Vertraging

De verwachte adviezen over het vaccin van Janssen zijn van groot belang voor de hele vaccinatiestrategie. Als minister De Jonge aan de hand van die adviezen zou besluiten ook het gebruik van het Janssen-vaccin te beperken tot de 60-plussers, net als bij AstraZeneca, kan dat tot grote vertraging leiden. Want juist de jong-volwassenen worden in de huidige planning geprikt met het Janssen-vaccin. Daarvan staan er dit kwartaal 3 miljoen doses op de rol, de meeste in juni.

Andere Europese landen zien zich voor vergelijkbare dilemma's gesteld. Denemarken stopt na een wekenlange prikpauze nu helemaal met het gebruik van het AstraZeneca-vaccin. Ook wordt het gebruik van het coronavaccin van het Leidse Janssen voorlopig opschort, berichten Deense media woensdag.