Janez Janša, de brutale premier van Slovenië op de sofa

Beeld Javier Muños

Janez Janša: ‘Met de premier van Slovenië.’

Ursula von der Leyen: ‘Met de voorzitter van de Europese Commissie. Toen we Slovenië nog klein-Zwitserland noemden, moest ik spieken wie er premier was. Nu weet ik uit mijn hoofd dat jij Janša heet. En als ik de premier ken van een lidstaat van 20.000 vierkante kilometer, dan is dat géén goed teken. De naam van de Finse premier heb ik nog steeds niet paraat...’

Janša: ‘Wat moet je Von der Leyen? Ik heb het druk!’

Von der Leyen: ‘Waar is die Janša toch zo druk mee dat hij géén tijd heeft de Commissievoorzitter te woord te staan? Vorige week had je ook al geen tijd voor de speciale europarlementaire werkgroep van onze Sophie in ’t Veld! Ondertussen had je wel tijd voor die grote antisemitische tweet waarin je Nederlandse europarlementariërs ontmaskerde als Soros-marionetten – die arme Hans van Baalen is niet eens meer in leven. Volgens mij ben jij gewoon een bullebak, Janša. Bij bullebakken is het een reflex mensen af te poeieren, ook al hebben ze tijd zat.’

Janša: ‘Ho ho, niet brutaal worden eurovrouwtje! Ook in een klein landje kun je een dagtaak hebben aan het afslaan van vijanden. Sloveense journalisten zijn – uitzonderingen daargelaten – gewoon tuig van de richel. De Sloveense rechters die mij in 2014 opsloten hadden zelf in de gevangenis moeten zitten.’

Von der Leyen: ‘Laat me even spieken waarom je toen ook alweer werd veroordeeld, o ja, vanwege royale aanname van steekpenningen bij de aankoop van pantservoertuigen. ‘Janša heeft geen moeite dingen illegaal te regelen en verandert even makkelijk van politieke kleur als van sportwagen’, schrijft onze Commissiepsycholoog. ‘De constante in zijn carrière is zijn brutaliteit, die had hij al als puber in de titoïstische jeugdbond, toen Slovenië nog de rijke noordpunt was van de Socialistische Federale Republiek Joegoslavië.’ Klopt dat? Ik lees hier trouwens ook dat je als Defensieminister in 1994 bijna een coup had beraamd. En dat je de enige Europese leider was die Trump in 2020 feliciteerde met zijn overwinning. Won Trump eigenlijk wel in 2020? Nou ja, ‘de Sloveense Trump’ is een van je bijnamen, ‘de afgetrainde Orbán’ is ook in omloop, omdat jij veel sport en Viktor duidelijk niet.’

Janša: ‘Ik ben hartstikke trots op die bijnamen, Von der Leyen. Maar laat ik voor één keer eerlijk zijn: ze maken me specialer dan ik ben. Ik heb bij lange na niet de uitstraling van Donald de Grote of die perfecte politieke instincten van Viktor. Mijn politieke kracht is denk ik juist dat mijn type zoveel voorkomt. In elk land bestaat een substantieel deel van het electoraat uit nogal botte assertieve mannen. In mij kunnen die wat herkennen. Iemand schreef: ‘Janša is het prototype van zo’n kerel in zo’n zwarte Audi die iedereen op de snelweg opjaagt met lichtsignalen’. Ik denk dat je dan inderdaad warm bent. Weet je, veel rechtspopulistische politici in Europa zijn zonderlinge figuren, verknipte dochters van Franse nazi’s, Mozart-look-alikes, operazangers in brandweerkostuum. Ik ben helemaal niet zonderling. Ik haal er Nederland nog even bij voor een ezelsbruggetje: ik lijk niet op die Chopin-spelende narcist, ik lijk op de Audi Sportbackrijder die op hem stemt.’

Von der Leyen: ‘Weet je dat ik Slovenië kende als het enige land dat het woord ‘love’ in de naam heeft zitten, voordat jij je rechters en journalisten ging opjagen?’

Janša: ‘Ha! Van Love naar Janša, dat is mooie samenvatting van de evolutie van Slovenië.’