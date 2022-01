Jan Paternotte verkozen tot fractievoorzitter van D66

Jan Paternotte tijdens het debat in de Tweede Kamer over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Hij wordt de nieuwe fractievoorzitter van D66. Beeld ANP

Het is een langgekoesterde wens van Paternotte die in vervulling gaat. Het 37-jarige Kamerlid heeft tijdens zijn lange carrière bij D66 nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij ambitie heeft om de partij te leiden.

Als student al was hij voorzitter van de Jonge Democraten (2004-2005). Daarna werd hij beleidsmedewerker van D66-Europarlementariër Marietje Schaake en vervolgens gemeenteraadslid en fractievoorzitter van D66 in Amsterdam (2010-2017).

Hij was onder andere de man die D66 in 2014 naar een verkiezingsoverwinning bij de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam leidde, waardoor de PvdA voor het eerst sinds 1946 van haar troon werd gestoten als grootste partij in de hoofdstad. Ook pleitte hij met succes voor invoering van Engels als tweede taal in het Amsterdamse openbaar vervoer.

Als Tweede Kamerlid hield Paternotte zich vanaf 2017 onder meer bezig met luchtvaart en integratie. Zijn voorstel om een CO2-plafond in te stellen voor Nederlandse luchthavens kreeg steun van een meerderheid van de Tweede Kamer. Het voorstel moet echter nog uitgewerkt worden door het nieuwe kabinet. In 2020 bracht hij een initiatiefnota uit over bescherming van Nederlanders tegen een ongewenste tweede nationaliteit.

Dualisme

Maar het is zijn woordvoerderschap corona waarmee hij zich sinds 2021 echt in de kijker heeft gespeeld. Paternotte is niet bang om zich als Tweede Kamerlid stevig uit te spreken over ingrijpende maatregelen die de coronapandemie moeten bestrijden. Zo is hij een uitgesproken voorstander van 2G, waardoor alleen nog mensen die zijn gevaccineerd of genezen van het coronavirus een geldige QR-toegangscode krijgen. Daarover volgt binnenkort een Tweede Kamerdebat.

Paternotte is de opvolger van fractievoorzitter Sigrid Kaag. Zij blijft partijleider, maar is sinds deze week minister van Financiën. Ook de plaatsvervangend fractievoorzitter Rob Jetten is doorgeschoven naar het kabinet, als minister van Klimaat en Energie.

Een van de belangrijkste taken van de nieuwe fractievoorzitter is om handen en voeten te geven aan het gewenste dualisme in de Kamer. D66 is een van de voorstanders van het idee dat de Kamer de regering werkelijk kritisch moet bevragen en controleren en niet zomaar blind moet instemmen met de plannen van de ministers van hun partij.