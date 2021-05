Jan Nagel vertrekt met verdachtmaking: Liane den Haan zou vertrek bij 50Plus lang hebben voorbereid

Scheidend voorzitter Jan Nagel tijdens de openbare virtuele ledenvergadering van 50Plus. Beeld ANP

Jan Nagel zei het wel zes keer: hij had in zijn afscheidstoespraak bij 50Plus nog iets bijzonders in petto, zeg maar rustig een primeurtje met feiten die ‘na intensief speurwerk’ boven water waren gehaald, iets dat een ander licht op de interne ruzies zou werpen. En wel in het bijzonder op Liane den Haan, die zich met medeneming van de enige Kamerzetel al zeven weken na de verkiezingen had afgesplitst van 50Plus.

Daar was het nieuws al, het tromgeroffel moest je er zelf bij denken. Nagel had het trouwens al ’s morgens hier en daar in de media gelekt. Iemand - lees: Liane den Haan - had al op 5 maart de domeinnaam lijstdenhaan.nl geregistreerd, bij Hostnet bv. Met andere woorden: al twee weken voor de verkiezingen hield Den Haan rekening met het feit dat ze 50Plus zou verlaten en in de Tweede Kamer onder eigen naam verder zou gaan. Hoe onbetrouwbaar en achterbaks kun je zijn? Als ondersteunend bewijs liet Nagel zien dat - hij had de screenshots paraat - ook bij Hostnet de domeinnaam partijdenhaan.nl was vastgelegd. Maar dat was op 6 mei, dus toen Den Haan wist dat ze zou opstappen.

Klinkt overtuigend. Alleen, het kamp Den Haan laat weten hier niks mee te maken te hebben. We hebben op 6 mei de domeinnaam fractiedenhaan.nl geregistreerd, meldt Bernadet Naber, woordvoerder van Den Haan. De andere registraties zijn niet door ons gedaan. Een check bij Hostnet wijst uit dat Naber inderdaad degene is die fractiedenhaan heeft vastgelegd. Van de twee andere domeinnamen is de naam van de aanvrager ‘privacy protected’, net als van het ook op 5 maart vastgelegde lijstdenhaan.nl.

Al snel meldt RTL dat de domeinnaam eigendom is van Tom Lash, een cabaretier die volgens eigen zeggen te laat aan bitcoins begon en ‘half als grap’ nu met het registreren van domeinnamen wat hoopt bij te verdienen. Hij gokte al in maart op een afsplitsing van Den Haan, kocht de domeinnamen en bood ze vervolgens Den Haan aan. Die daar overigens niet op inging.

Zo eindigt de digitale ledenvergadering van 50Plus in stijl: met verdachtmakingen die niet hard te maken zijn.

Zin an

Intussen treedt bij 50Plus een lichting bestuurders aan die hoopt alle geruzie achter zich te kunnen laten. Peter Schut, in het dagelijks leven consultant, was al secretaris en neemt het voorzitterschap over van Nagel, die zelf negen maanden geleden hals over kop terugkeerde naar de door hem opgerichte partij nadat voorzitter Geert Dales met slaande deuren vertrokken was. Schut hoopt van de gemeenteraadsverkiezingen een succes te maken. ‘Ik heb er zin an’, citeerde hij Pim Fortuyn.

Het nieuwe bestuur mag zich buigen over de diverse onderzoeken die werden gedaan naar de teleurstellende verkiezingsresultaten en de onenigheid tussen Den Haan en het hoofdbestuur over de koers. Pikantste rapport is de reconstructie die Den Haan maakte samen met haar campagneleider en waarin sprake is van sabotage, intimidatie en pesterijen.

Componist en schrijver Cees Stolk, tevens echtgenoot van voormalig 50Plus-Kamerlid Léonie Sazias, noemt 50Plus in zijn dankwoord voor Nagel ‘een clowneske attractie voor de media’. Nagel is volgens hem ‘de vader van een moeilijk opvoedbaar kind’ en ‘de Heintje Davids van de politiek’. Hij bedankt hem ook voor zijn humor, moed en kennis.

Nagel zelf houdt zich vast aan een onderzoek van Maurice de Hond: 94 procent van de kiezers vond in januari dat een partij als 50Plus nodig is.