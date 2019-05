Jan Lanser (1926-2019), sleutelrol bij creatie van het kabinet-Den Uyl

De voorzitter van de Sociaal Economische Raad, drs. J.W. de Pous (l.), neemt afscheid van de heren Wijtzes, Berends en Lanser, die de Raad verlieten. Beeld ANP

Voor Jan Lanser waren werkgevers niet zijn vijanden. Dat zei hij in 1977, vlak voordat hij aftrad als voorzitter van de vakcentrale CNV. Lanser leek dat nogal letterlijk te nemen. In datzelfde jaar werd onthuld dat hij adviseur was van zowel de Algemene Bank Nederland (ABN) en het roemruchte bouwconglomeraat OGEM. Lanser besloot die op te geven, en een jaar later trad hij ook af als CNV-voorzitter. Lanser kon nu wel allerlei commissariaten aanvaarden en zou voor de ARP (later CDA) lid worden van de Provinciale Staten in Utrecht.

Lanser, die 12 mei is overleden, werd geboren in een christelijk nest in Sliedrecht. Hij doorliep nog de oude ambachtsschool. Hij kwam als machinebankwerker in dienst van een brandkasten- en slotenfabriek. Later veranderde hij van blauwe boord tot witte boord en ging op de loonadministratie werken. Hij werd ook kaderlid van de Christelijke Metaalbewerkersbond (CMB), waar hij snel opklom in de rijen. Hij studeerde economie en werd voorzitter van de bond.

In 1967 werd hij ook bestuurder van de vakcentrale CNV en twee jaar later volgde hij Jan van Eibergen als voorzitter op. Hierbij troefde hij onder anderen medekandidaat Jaap Boersma af dankzij een driepuntenplan waarin hij bedrijfsbezettingen als pressiemiddel verdedigde.

In 1973 speelde Lanser een sleutelrol bij de totstandkoming van het kabinet-Den Uyl door christelijke politici op te roepen daaraan mee te doen, ondanks het verzet van hun partijen. ARP’ers Wilhelm (Gaius) de Gaay Fortman en Jaap Boersma gingen overstag, waardoor het kabinet mogelijk werd.

Lanser was bijna tien jaar voorzitter in een woelige periode van radicalisering van de vakbonden door hoge looneisen, roep om arbeiderszelfbestuur en de onderhandelingen van de drie vakcentrales om tot één nieuwe te komen. Wim Kok (van het socialistische NVV) en Wim Spit (van het katholieke NKV) besloten toe te treden tot de nieuw opgerichte FNV. Het meer gematigde CNV haakte uiteindelijk af. Met name Arie Groenevelt van de Industriebond FNV bekritiseerde de houding van Lanser – ‘hij weet niet wat onder zijn leden leeft’ – waarna Lanser Groenevelt beschuldigde het ‘CNV te willen ondermijnen’. In zijn boek Menswaardig Bestaan zette hij zich in 1976 af tegen ‘de ideologie van het klassendenken en de collectivistische benadering van de FNV.’

Na zijn aftreden in 1978 werd hij door Wim Kok afgeschilderd als ‘een gewiekste onderhandelaar die met grote zekerheid tussenvoorstellen kon lanceren om de kloof te dichten’. ‘Zijn te nadrukkelijke voorkeur voor het harmoniemodel breken hem weleens op.’

Bij zijn aftreden voorspelde Lanser juist dat de polarisatie – ‘macht tegen macht’ – zou afnemen en de overlegeconomie zou terugkeren. Het was een juiste inschatting. Vier jaar later werd door dezelfde Kok het Akkoord van Wassenaar gesloten voor loonmatiging, het begin van het poldermodel. Na zijn vertrek verzamelde Lanser een reeks van commissariaten. Bij enkele ondernemingsraden, zoals bij Smit Internationale, kwam er verzet tegen zijn benoeming en werd hij door FNV zelfs ‘een smet op de vakbeweging’ genoemd. Later zou hij onder meer voorzitter van de raad van toezicht worden van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht en het VU Medisch Centrum in Amsterdam.

Lanser sprak het CNV nog een keer toe tijdens een grote ledenbijeenkomst in 2009 ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan. Met zijn kenmerkende stemgeluid liet hij de jaren zeventig herleven en maakte onverkort duidelijk dat hij nog steeds van mening was dat een zelfstandig voortbestaan van het CNV gerechtvaardigd was vanuit het christelijk-sociaal denken.