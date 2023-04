Jan Holvast (1941-2023), de privacydeskundige die bleef waarschuwen voor de alwetende overheid

Jan Holvast

Voor socioloog Jan Holvast was de ‘glazen mens’ een schrikbeeld. Hij vreesde dat mensen willoze wezens zouden worden, doorzichtig voor een almachtige overheid. Zo stond hij aan de basis van het nog altijd voortdurende debat over bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

In aanloop naar de volkstelling van 1971 hield Holvast, docent statistiek aan de Universiteit van Amsterdam, zijn studenten voor dat een omvangrijk bevolkingsonderzoek niet nodig is voor overheidsbeleid. Een gerichte steekproef zou voldoende zijn. Nadat een student hem had uitgenodigd voor een discussieavond sloot hij zich aan bij het Comité Waakzaamheid Volkstelling, dat opriep tot een boycot. Snel was hij een boegbeeld van het protest en trok hij door het land om mensen te waarschuwen voor de gevaren van een volkstelling.

Relatie individu en maatschappij

Holvast en zijn medestanders verwezen naar de oorlog, waarin de bezetter dankbaar gebruik had gemaakt van bevolkingsregisters om Joden op te sporen en te deporteren. ‘Voor je ’t weet, is het weer zo ver, dan draagt de één een zweep, een ander een Jodenster’, schreef Lucebert. Het percentage weigeraars bleef uiteindelijk laag, maar het waren er te veel om ze allemaal te vervolgen. Minister Van Agt van Justitie besloot tot een generaal pardon.

De Volkskrant profileert regelmatig bekende en onbekende, kleurrijke Nederlanders die onlangs zijn overleden. Wilt u iemand aanmelden? postuum@volkskrant.nl

Ondanks zijn achterdocht jegens een alwetende overheid was Jan geen wantrouwend mens, zegt Jan-Willem Sentrop, vriend van Holvast en eveneens privacydeskundige. ‘Hij was niet overdreven beschermend als het ging om zijn eigen gegevens. Zijn activisme kwam vooral voort uit zijn vakgebied, de sociologie. Hij zag in de relatie tussen individu en maatschappij een verschuiving optreden door de macht van computerbestanden.’

Vriend Karel Sommer noemt Jan Holvast een echte Oost-Groninger: rechtlijnig, een doorzetter, een erflater van de anarcho-socialistische cultuur in zijn geboortestreek. Hij had radicale politieke opvattingen en stond voor zijn principes. Holvast voelde zich verwant met de PSP. Als een van de weinige universitaire docenten deed hij in 1969 mee aan de bezetting van het Maagdenhuis, wat hem kwam te staan op berechting wegens lokaalvredebreuk. Toch was Jan geen boze man, zegt Sommer. Als zich een kans aandiende om inspraak te hebben of anderszins invloed uit te oefenen, dan pakte hij die.

Oude Lada

In 1986 promoveerde Holvast in Leiden op een proefschrift over de vrijheid van de mens in het informatietijdperk. Hij zegde zijn aanstelling bij de UvA op en ging werken voor de Stichting Waakzaamheid Persoonsregistratie. Na enkele jaren kwam daar het Centrum voor Privacy-Onderzoek bij, maar beide stichtingen gingen in 1993 failliet. Holvast zette door en richtte met echtgenote Greet een advies- en onderzoeksbureau op. Dat had een goede reputatie en bleef tot enkele jaren geleden actief.

In zijn dorp Landsmeer werd Holvast op handen gedragen dankzij zijn inzet voor het gemeenschapsleven. De biljartvereniging en het zangkoor wisten hem te vinden toen ze een voorzitter nodig hadden. Hij spande zich – met succes – in voor behoud van het dorpshuis, dat dreigde plaats te moeten maken voor appartementen. Hij zou een koninklijke onderscheiding weigeren, anders hadden zijn vrienden er allang een voor hem aangevraagd. Jan, die vaak gekleed ging in spijkerbroek en trui, moest niets hebben van uiterlijk vertoon. Zijn laatste auto was een oude Lada.

Nadat in 2016 bij hem blaaskanker was geconstateerd, werkte hij door aan zijn publicaties. Tot hij eind vorig jaar snel achteruit ging. Jan Holvast was 81 jaar toen hij op 13 maart overleed. Hij liet een vrijwel afgerond boek na met een overzicht van maatschappelijke ontwikkelingen rond privacy en wetgeving. Dat wordt mogelijk postuum uitgegeven.