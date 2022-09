Jakarta wil met griezeltram vol zombies reizigers in het openbaar vervoer krijgen

Een acteur op een station van de sneltram in Jakarta. Beeld AFP

Zombies in bloedige lompen die grommend en met rollende ogen opduiken. Rode zwaailichten op het perron en borden die waarschuwen voor de levende doden. Passagiers die rennen voor hun leven, geassisteerd door soldaten die onderweg ook in bloeddorstige ondoden veranderen. Met behulp van acteurs en zakken nepbloed probeert de Indonesische hoofdstad Jakarta passagiers te trekken voor de sneltram, een nieuwe vorm van openbaar vervoer in de vastgelopen stad met bijna dertig miljoen inwoners.

De LRT-lijn, een sneltramlijn op betonnen pilaren van bijna 6 kilometer lengte, werd eind 2019 geopend om de files in Jakarta tegen te gaan. De zes haltes zijn een eerste aanzet tot een ambitieus netwerk van lightrailverbindingen in de hoofdstad waar de Indonesische overheid komende jaren miljarden euro’s in wil steken. President Joko Widodo heeft de verbetering van de infrastructuur tot zijn prioriteit verklaard. Helaas voor de regering vallen de passagiersaantallen tegen: de LRT trekt gemiddeld 1.500 passagiers per dag, aanzienlijk minder dan de verwachte 7.000 per dag. Een kaartje kost 35 cent.

De ingehuurde zombies moeten de sneltram vooral aantrekkelijker maken voor jongeren. In opdracht van de gemeente verzorgt een evenementenbureau een voorstelling geïnspireerd op de populaire Koreaanse horrorfilm Train to Busan. Wie betaalt, kan onderdeel worden van de voorstelling in een treinstel en op een van de stations; maar ook gewone passagiers passeren dit tafereel. ‘We willen laten zien dat openbaar vervoer ook cool kan zijn’, zegt de baas van het evenementenbureau tegen persbureau AFP.

Jakarta kampt dagelijks met urenlange files en een zeer slechte luchtkwaliteit. Af en toe valt de doorstroming helemaal stil door een macet total (ultieme file), waarna buurtbewoners zich ermee gaan bemoeien om het verkeer in hun straat weer vlot te krijgen. Te veel auto’s en een gebrek aan doorgaande wegen, stadsplanning en alternatieve vormen van vervoer zorgen voor epische congestie en grote economische schade. Maatregelen zoals dagen waarop alleen voertuigen met even of oneven kentekens mogen rijden, nieuwe viaducten of extra buslijnen sorteren tot nu toe onvoldoende effect. Daarom hoopt de regering meer Indonesiërs te verleiden tot railvervoer.

Dat de eerste belangstelling tegenvalt, ligt volgens stadsplanoloog Nirwono Joga van de Trisakti-Universiteit in Jakarta vooral aan de gekozen route. ‘Er is vooraf geen onderzoek gedaan naar bestaande passagiersstromen en de behoefte van bewoners’, zei Joga vorige maand in de Indonesische krant Kompas. De gekozen route is volgens hem te kort en speelt geen rol in het dagelijkse woon- werkverkeer van Jakartanen. Het zou volgens de planoloog ook helpen als de stations bereikbaar worden via trottoirs. Joga adviseert de plannen voor nieuwe railverbindingen in de wacht te zetten en alsnog eerst onderzoek te doen naar de behoefte van potentiële treinreizigers.