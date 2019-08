Jakarta is te vol en vervuild dus verhuist Indonesië zijn hoofdstad naar Borneo

De Indonesische president Joko Widodo (midden) kondigt zijn plannen voor de nieuwe hoofdstad op Borneo aan. Beeld AP

De voorlopig naamloze hoofdstad komt in de provincie Oost-Kalimantan tussen de regionale hoofdstad Samarinda en de havenstad Balikpapan. Volgens president Widodo is het een strategische locatie in het centrum van Indonesië en in de buurt van snel groeiende stedelijke centra.

Eerder deze maand presenteerde de president zijn plannen in het parlement. De Indonesische overheid gaat voor 19 procent bijdragen aan de 29,5 miljard euro die de de bouw van de stad gaat kosten. De rest komt van private investeerders en samenwerkingsverbanden van de overheid en het bedrijfsleven. Van het totaalbedrag moeten alle overheidsgebouwen en huizen voor anderhalf miljoen ambtenaren worden gebouwd.

Het parlement mag zich nu over de kosten en een bijbehorende haalbaarheidsstudie buigen. De Indonesische minister van Planning, Bambang Brodjonegoro, zegt dat de grondaankoop in 2020 wordt gestart.

Milieu

Widodo zei maandag dat Jakarta nog tot 2024 als hoofdstad zal fungeren. De stad met meer dan 10 miljoen inwoners is kwetsbaar voor overstromingen. Ook zakt Jakarta langzamerhand weg in zee doordat de inwoners het grondwater uitputten. Jakarta is verantwoordelijk voor 58 procent van het Indonesische bruto binnenlands product. De president wil de druk wegnemen door de hoofdstad te verplaatsen naar het dunbevolkte Borneo.

Milieuactivisten hebben hun zorgen geuit over de bouw van de nieuwe hoofdstad. Borneo is een eiland met nog veel tropisch regenwoud en een bekend leefgebied van de orang-oetan, een ernstig bedreigde soort mensaap. De activisten zijn bang dat er te veel bos verdwijnt voor het nieuwe politieke centrum van Indonesië.

Al sinds de jaren vijftig wordt in Indonesië gesproken over een vervanging voor Jakarta. De toenmalige president Soekarno bouwde de plaats Palangkaraya in het hart van Borneo. Dat is nu de hoofdstad van de provincie Midden-Kalimantan, maar voor Indonesische begrippen een vrij onbelangrijke provincieplaats.

Indonesië is niet het eerste land dat zijn hoofdstad verplaatst. In 2005 verplaatste Myanmar zijn regering van de koloniale havenstad Rangoon naar het landinwaarts gelegen Naypyidaw. Brazilië bouwde eind jaren vijftig het centraal gelegen Brasilia en Egypte bouwt nu Nieuw-Caïro, een prestigeproject van president Abdel Fattah al-Sisi.