Jager mag geen geluiddemper op zijn geweer om gehoor te beschermen

Een boswachter van Staatsbosbeheer schiet in de Oostvaardersplassen een edelhert af met een gebroken poot. Beeld Foto Olivier Middendorp / HH

Krachtens het beleid van de minister van Justitie en Veiligheid mogen alleen beroepsjagers die werkzaam zijn voor Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of andere organisaties die belast zijn met wildbeheer en schadebestrijding, gebruik maken van geluiddempers tijdens de jacht. Het hoogste rechtscollege in het land vindt dat niet onredelijk. Het bezit van geluiddempers is bij wet verboden, maar de minister kan ontheffingen verlenen.

Het betreffende wetsartikel is bedoeld om de risico’s voor de veiligheid van de samenleving te beperken. De overheid houdt graag zo effectief mogelijk zicht op het aantal geluiddempers dat in omloop is – om misbruik ervan, bijvoorbeeld na diefstal, te voorkomen. Organisaties die een ontheffing hebben, moeten de dempers ook centraal opslaan om toezicht en controle door de korpschef van politie te bevorderen.

Ongelijke behandeling

‘Onze insteek is de ongelijke behandeling tussen beroepsjagers en particuliere vrijwillige jagers’, zegt advocaat Freerk Bleker, zelf ook jager en voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging afdeling Overijssel (3.400 leden). ‘Want in praktijk doen vrijwillige jagers in opdracht van de provincies, die gaan over het faunabeheer, al meer dan 95 procent van het afschot van wild. Maar wij mogen geen geluiddemper om ons gehoor te beschermen. Dat is oneerlijk en onrechtvaardig.’

Volgens Bleker zijn veel jagers boven de 60 behoorlijk doof aan het worden. Het gehoor van een jachthond is nog gevoeliger dan van de jager. In veel andere landen, zoals Duitsland, Engeland, Frankrijk en de Scandinavische landen, mogen vrijwillige jagers hun gehoor wél beschermen met een geluiddemper op het geweer.

Van de provincies mag het ook, aldus de advocaat, maar van de minister van Justitie en Veiligheid dus niet. Hij zegt dat de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging al een tijdje in gesprek is met het ministerie over een aanpassing van het ontheffingenbeleid en de wet. ‘De lobby voor de geluiddemper staat bij ons steevast op de agenda.’

De jager van middelbare leeftijd uit De Lutte had in 2017 een ontheffing bij de minister van Justitie en Veiligheid aangevraagd uit vrees voor gehoorschade, zowel bij hemzelf als bij zijn hond en kinderen. De minister wees het verzoek af, waarna de man naar de rechter stapte. De rechtbank Overijssel verklaarde het beroep van de man eind augustus vorig jaar ongegrond.

James Bondfilms

In het beroep bij de Raad van State zei de jager zelf als vrijwilliger ook weleens voor Gelders Landschap op wilde zwijnen te jagen en er dan veel meer af te schieten dan de beroepsjager – en toch mag hij geen geluiddemper gebruiken. Volgens Bleker maakt ook een kogelgeweer met geluiddemper nog een behoorlijk knalgeluid. ‘Het is niet zoals je in James Bondfilms ziet, waarbij je slechts een sissend geluid hoort, alsof er een blikje cola wordt opengetrokken’, aldus de advocaat. Dus ook wandelaars, met of zonder honden, zullen niet zomaar overvallen worden als er ergens wordt gejaagd – ze zullen toch wel gewaarschuwd worden door de (gedempte) knallen.

Met de juridische procedure probeerden de jager en zijn advocaat ook ‘een precedent te scheppen waarvan alle jagers konden profiteren’. Maar de Raad van State vindt dat de minister en de rechtbank de huidige wet- en regelgeving correct hebben toegepast. De hoogste rechter gaat daarbij niet in op de vraag of de veiligheid van de burger belangrijker is dan de gehoorschade van de jager.

Ook het argument dat het ministerie van Landbouw vorig jaar aankondigde dat in verband met de Afrikaanse varkenspest ‘zal worden bezien of er een uitbreiding van de ontheffing voor geluiddempers kan komen’, veegde de Raad van State van tafel. Volgens de raad kan niet zomaar vooruit worden gelopen op een mogelijke aanpassing van de regelgeving.