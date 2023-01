Jack Smith vervolgde oorlogsmisdadigers, bendeleden, en straks misschien Trump. Niemand weet wie hij is

Jack Smith (rechts) in het Kosovotribunaal in Den Haag. Beeld AP

Als je te maken krijgt met Jack Smith, moet je het behoorlijk bont hebben gemaakt.Hij vervolgde oorlogsmisdadigers uit Kosovo. Hij stond als aanklager oog in oog met moordlustige bendeleden uit New York. Dit jaar komt hij tegenover zijn machtigste tegenstander ooit te staan: oud-president Donald Trump.

Smith is aangesteld als speciaal aanklager in een van de belangrijkste onderzoeken uit de Amerikaanse geschiedenis, namelijk de Trump-zaak, of eigenlijk de Trump-zaken. Aan Smith de taak om uit te zoeken of de oud-president moet worden vervolgd voor zijn aandeel in de Capitoolbestorming van januari 2021 en voor het bezit van staatsgeheimen, die de FBI aantrof in zijn woning. Het lot van Trump, die in 2024 opnieuw president wil worden, ligt daarmee voor een groot deel in handen van Jack Smith.

Maar haast niemand weet wie hij is.

Jack Smith is geen celebrity-aanklager die met een glas champagne op feestjes staat bij de Clintons of de Bushes. Hij is een man van weinig zoekresultaten in Google. Smith leidt een vrij anoniem bestaan, zelfs zijn leeftijd is moeilijk vindbaar: hij moet 53 of 54 jaar oud zijn. Op de paar recente foto’s die online te vinden zijn draagt Smith een pak of toga, en heeft hij meer haar op zijn gezicht dan op zijn hoofd. Hij oogt serieus, als iemand die je beter te vriend kan houden.

Corrupte politici

Smith groeit op in een buitenwijk van de stad Syracuse in de staat New York. Hij studeert rechten aan de Harvard universiteit en begint halverwege de jaren negentig aan zijn carrière, als officier van justitie in het New Yorkse wijk stadsdeel Manhattan. Zo’n dertig jaar lang behandelt Smith nationale en internationale zaken.

Mensen die met Smith hebben gewerkt beschrijven hem als gepassioneerd en hardwerkend. Zo sliep hij ooit een weekend in de gang van een appartementencomplex in New York, zo schrijft persbureau AP, om een slachtoffer van huiselijk geweld op te wachten. Hij wist de vrouw te overtuigen een getuigenis tegen haar echtgenoot af te leggen, terwijl ze eerder de boot afhield.

In 2008 komt hij in Den Haag te werken. Bij het Internationale Strafhof houdt hij toezicht op onderzoeken naar verdachten van oorlogsmisdaden en genocide. Naar verluidt komt hij op de fiets naar zijn werk.

Daarna gaat hij aan de slag als corruptiebestrijder in Washington D.C. Op het ministerie van Justitie leidt hij tussen 2010 en 2017 op de afdeling Publieke Integriteit onderzoeken tegen tal van politici. Die komen er meestal niet goed van af.

Kosovotribunaal

Smith maakt Republikeinen én Democraten nerveus. In 2012 vervolgt hij Democraat John Edwards, die als vicepresidentskandidaat 1 miljoen dollar aan onwettige campagnebijdragen zou hebben ontvangen. De jury acht de zaak niet bewezen en Edwards gaat vrijuit. Een jaar later heeft zijn werk meer succes. In een geruchtmakende zaak krijgt Smith het Republikeinse Congreslid Rick Renzi veroordeeld voor afpersing, fraude en omkoping. Renzi moet 3 jaar de gevangenis in.

In 2018 roept Den Haag weer. Smith wordt hoofdaanklager in de onderzoeken naar oorlogsmisdaden in Kosovo. In december leidt zijn onderzoek tot de eerste veroordeling van het speciaal daartoe opgerichte tribunaal. Rebellenleider Salih Mustafa krijgt 26 jaar celstraf opgelegd voor moord en foltering, het toebrengen van ernstige lichamelijke of geestelijke pijn.

Smith is dan al vol in het Trump-dossier gedoken. In beide onderzoeken naar de oud-president zijn verschillende dagvaardingen verzonden. Overigens kon hij niet meteen terug naar de Verenigde Staten. Smith moest eerst herstellen van een gebroken been na een fietsongeluk.

Recht in het midden

‘Hij is een uitstekende advocaat en een voortreffelijke aanklager’, zegt jurist Lanny Breuer tegen AP. Hij kent Smith uit zijn tijd bij Justitie. ‘Hij is helemaal niet politiek. Hij zit recht in het midden.’ Precies daarom is hij door minister van Justitie Merrick Garland, die het eindbesluit over vervolging moet nemen, aangesteld om het onderzoek te leiden.

‘Hij heeft de reputatie opgebouwd van een onpartijdige en vastberaden aanklager’, zei Garland toen hij Smiths benoeming bekendmaakte. ‘Hij volgt de feiten, waar ze ook toe leiden.’ Minister Garland hoopt dat Smith – geen Democraat of Republikein, maar geregistreerd als onafhankelijke kiezer – zorgen over belangenverstrengeling kan wegnemen.

Dat lukt niet bij iedereen. ‘De ergste politisering van Justitie in ons land!’ zei Trump tegen Fox News over de komst van de speciaal aanklager. ‘IMPEACH MERRICK GARLAND!’ twitterde het extreem-rechtse Congreslid Marjorie Taylor Greene.

Jack Smith is wel een stootje gewend. ‘Ik zal een onafhankelijk oordeel vellen en de onderzoeken snel en grondig voortzetten’, beloofde hij in een verklaring. Wat er ook uit het onderzoek komt, zegt Smith, hij volgt ‘de feiten en de wet’.