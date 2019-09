Jack Ma, oprichter van online-imperium Alibaba, gaat met pensioen

Jack Ma danst in september 2017 op muziek van Michael Jackson, op een personeelsfeest van zijn eigen bedrijf. Beeld AFP

1. Alibaba maakte China toegankelijk voor buitenlandse consumenten én producenten

Lang voordat het Chinese telecommunicatiebedrijf Huawei en diens (al dan niet spionerende) technologische innovatie de gemoederen bezighield, kropen de tentakels van Alibaba al gestaag over de grenzen van China richting het Westen en andere windrichtingen. Dat ging via AliExpress, waar vorig jaar maar liefst 150 miljoen niet-Chinese klanten spullen kochten bij vooral Chinese winkels – met schermbeschermers voor mobiele telefoons op nummer één. Maar ook via Tmall, waar westerse bedrijven – ook Nederlandse – Chinese klanten bedienen.

Ma begon in 1999 vanuit zijn appartement in de oost-Chinese stad Hangzhou, met 17 vrienden en bekenden. Het is een nederig begin dat hij dikwijls benadrukt, zoals zijn Amerikaanse evenknie Jeff Bezos – oprichter van Amazon, ’s werelds grootste webwinkel – graag memoreert dat hij begon als postorderbedrijf vanuit zijn eigen garage. In het fiscale jaar 2018/2019 draaide Alibaba Group – moederbedrijf van AliExpress, Tmall, Chinese marktplaats Taobao, een trits hightechsupermarkten, clouddiensten, de grootste betaaldienstverlener van China, en sinds vorige maand een eerste fysieke winkel in Europa, namelijk Madrid – 56,1 miljard dollar omzet, van 654 miljoen klanten.

2. Jack Ma rekte de greep van Chinese bedrijven op hun werknemers nog verder op

Op de jaarlijkse Ali Day in mei eert het bedrijf zijn ‘Aliren’ (de werknemers van Alibaba, red.) en trouwt Ma hoogstpersoonlijk 102 Alibaba-werknemers tijdens een massaceremonie. Het getal 102 staat voor de ambitie van het bedrijf om in minstens drie eeuwen actief te zijn, van 1999 tot 2101 en daarna. Het vieren van de werknemers stamt uit 2003. Toen wist Alibaba-personeel te midden van een Chinese uitbraak van de dodelijke ziekte SARS tóch een nieuwe webwinkel te lanceren, door vanuit huis te werken.

Op de andere dagen van het jaar zijn het de werknemers die het bedrijf eren: 996 is eveneens een favoriet getal van Ma. Dat staat voor de eis van veel Chinese werkgevers dat hun personeel van 9 tot 9 werkt, zes dagen per week. ‘Als je bij Alibaba komt, moet je bereid zijn twaalf uur te werken. We hebben geen behoefte aan mensen die comfortabel acht uur werken’, aldus Ma. Tijdens Alibaba Annual Day, jaarlijks georganiseerd op Ma’s eigen verjaardag op 10 september, mag Ma graag optreden. In 2018 danste hij verkleed als Michael Jackson op het nummer Billie Jean.

3. De ondernemer hoopt nu zijn stempel op het Chinese platteland te drukken

‘De wereld is groot, en ik ben nog jong’, zei Ma in de open brief waarin hij vorig jaar zijn vertrek aankondigde. ‘Ik wil nieuwe dingen proberen – want wat als nieuwe dromen gerealiseerd kunnen worden?’

Ma gaat zich toeleggen op filantropie, in navolging van andere multimiljardairs die besluiten zich niet meer dagelijks met hun bedrijf bezig te houden. Waar de Bill & Melinda Gates Foundation van de bekende Microsoft-oprichter zich vooral toelegt op het verbeteren van gezondheidszorg in arme landen, wil de Jack Ma Foundation onderwijs in ruraal China verbeteren.

Ma was in een vorig leven leraar Engels, en is ervan overtuigd dat zijn talenkennis heeft bijgedragen aan zijn succes. Een verschil zit hem wel in de omvang: eind 2017 had de Gates Foundation ruim 50 miljard dollar in kas, de Jack Ma Foundation zegde dat jaar 45 miljoen dollar toe, verspreid over meerdere jaren.

De oprichter van Alibaba Group draagt zijn functie als president-commissaris over aan Daniel Zhang, op dit moment de bestuursvoorzitter. Ma zelf blijft betrokken als lid van de raad van bestuur.