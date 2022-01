Jacinda Ardern: benaderbaar als een goede vriendin

Op het tweede gezicht - Jacinda Ardern Beeld Javier Muñoz

Die peuterdochter was helemaal spontaan, maar was de mama het ook? Nieuw-Zeelands premier Jacinda Ardern zat in een livestream covidmaatregelen toe te lichten toen haar 3-jarige dochter Neve op de achtergrond acte de présence gaf terwijl ze al in bed had moeten liggen: ‘Mama!’ Ach, zo gaat dat in covidtijden. Mama’s en papa’s werken thuis en jonge kinderen zijn niet onder de indruk van webcams. Een Britse professor zat in een live-interview met de BBC toen zijn peuter de studeerkamer binnenviel. Zo ontregeld als die papa was, zo volkomen op haar gemak was Jacinda Ardern. Of ze nu werd geholpen door moederinstinct of politiek instinct, deze mama reageerde alsof ze met een vriendin zat te bellen in plaats van de natie toesprak: ‘Naar bed schatje.’ Lachend keek ze daarna in de webcamera: ‘Heeft iemand anders kinderen die ’s avonds nog drie keer hun bed uitkomen?’ Nou en of, en wie is er nou niet vertederd dat het bij de premier net zo gaat?

Stel nou dat het niet spontaan was, dat Ardern – die veel kneepjes van het vak leerde toen ze voor Tony Blair werkte – die ‘livestream met Neve’ met spindoctors had doorgesproken, dat die zeiden: ‘Doen Jacinda, vinden mensen prachtig, zo etaleer je vrouwelijk leiderschap’ – wat dan nog? Ouderwets mannelijk leiderschap wordt óók nooit spontaan geëtaleerd. Het was geen toevallige voorbijganger die Poetin in zijn blote bast zag paardrijden.

Vooruitgang

Je kunt betogen dat het vooruitgang is dat een politicus die haar moederschap etaleert verkiezingen kan winnen, de populairste leider kan worden in de geschiedenis van haar land, ja zelfs wereldwijd een voorbeeld kan worden van ‘hoe je een land óók kunt leiden’. Deze week zeiden ze het weer, vooral Britten: in het Verenigd Koninkrijk zit een liegend feestbeest, in Nieuw-Zeeland een empathische en verantwoordelijke vrouw. Terwijl Boris Johnson nog meer illegale feestjes bleek te hebben gegeven dan al was onthuld, maakte Ardern bekend dat ze haar huwelijk (met de vader van Neve) vanwege covid uitstelt.

Over wat vrouwelijk leiderschap de wereld kan brengen, wordt al minstens een halve eeuw gefilosofeerd. Toen Margaret Thatcher in 1979 premier werd, wisten pleitbezorgers zeker dat zij het ideaal niet belichaamde. Ze zeggen dat Ardern intuïtief aanvoelde dat de tijd rijp was voor ‘leiderschap zonder machismo’ (m/v). Maar misschien vroeg het gewoon om een groot politiek talent. Zoiets moet je heel natuurlijk afgaan. Niet elke jonge moeder voelt zich, bijvoorbeeld, op haar gemak als ze met haar baby tussen wereldleiders zit. Ardern was amper bevallen of Neve mocht al mee naar de Algemene Vergadering van de VN. Die kraaiende baby op de schoot van de regeringsleider van Nieuw-Zeeland toverde zelfs glimlachjes op de gezichten van Afrikaanse dictators.

Vriendin of jager

In 2019 kwamen meer dan vijftig mensen om bij aanslagen op moskeeën in Christchurch. Nabestaanden vertelden dat Ardern toen even benaderbaar was als een goede vriendin, en meer luisterde dan praatte. Voor Nieuw-Zeelanders die haar in de covidtijd online volgden, was ze niet meer premier Ardern maar ‘Jacinda’. Die Jacinda was als die aardige vrouw van verderop in de straat die je altijd kunt vertrouwen. ‘Een masterclass in crisiscommunicatie’, noemde The Washington Post haar optredens. Sceptici kunnen betogen dat die kruising tussen ‘de verstandige leider’ en ‘the girl next door’ een uitgekookt politiek concept is. Maar zo’n sterke man die even goed kan leidinggeven als jagen, vissen, judoën, paardrijden, golfen en ijshockeyen, is óók een politiek concept. En wat heb je liever?