Jachtluipaarden jagen op gezin in Beekse Bergen: mannen duiken als eerste de auto in

Een Nederlands filmpje op YouTube maakt tot in de Verenigde Staten de tongen los: te zien is hoe een Frans gezin met een klein kind achterna wordt gezeten door jachtluipaarden in Safaripark Beekse Bergen. Het gezin dat tegen de regels in de auto heeft verlaten, rent voor zijn leven. Het haalde veel buitenlandse media, tot Fox News toe. Twitter stond bol van het commentaar als: typisch dat de man als eerste in de auto zit en geen zorg draagt voor de vrouw met het kind op haar arm.

Het Safaripark wist tot de plaatsing van het filmpje niet van het incident af, maar zegt dat het veel erger had kunnen aflopen. De bezoekers hebben geluk gehad dat ze ongedeerd zijn gebleven. Filmer van het incident van afgelopen maandag is Robin de Graaf (24) die met zijn ouders in de auto reed achter die van de Fransen. Behalve veel aandacht voor zijn opzienbarende filmpje kreeg hij ook veel kritiek, dat hij alleen maar bezig was geweest om een filmpje te maken, in plaats van de Fransen te waarschuwen voor het gevaar. De Graaf zegt tegen de NOS dat hij wel degelijk heeft geprobeerd de Fransen te waarschuwen met gebarentaal. Hij durfde niet te gaan toeteren omdat hij dacht dat de roofdieren daarvan alleen agressiever zouden worden.