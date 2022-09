Jachtluipaard, verdwenen onder Britse kolonisatie, na zeventig jaar weer terug in India

Een van de jachtluipaarden die cadeau is gedaan aan de Indiase minister-president Modi. Beeld ANP / EPA

Het jachtluipaard, de snelste katachtige ter wereld, kent een lange geschiedenis in India. In de zestiende eeuw zouden er wel 10 duizend hebben rondgelopen in wat toen nog het Mogolrijk was. De carnivoor, die minder agressief is dan andere katachtigen, was populair en werd gefokt en gehouden door keizers en andere leden van de elite.

De liefde was minder groot bij de Britse kolonisten. Onder meer door Britse jagers en boeren die hun vee wilden beschermen, liep de populatie in de negentiende eeuw sterk terug. In 1952, toen India vijf jaar onafhankelijk was, werd het laatste jachtluipaard gezien. Ook een krimpend leefgebied door verstedelijking en een gebrek aan geschikt voedsel voor de jachtluipaarden speelden daar volgens experts een rol in.

Sjah van Iran

India heeft eerder pogingen ondernomen het jachtluipaard weer terug te krijgen. In 1970 was het land dicht bij het overbrengen van enkele Iraanse jachtluipaarden, maar nadat de Sjah van Iran moest aftreden stopten de onderhandelingen. Nu is er een deal gesloten met Namibië, waar ruim eenderde van de wereldpopulatie van zo’n 20 duizend jachtluipaarden leeft.

Het verjaardagscadeau voor Modi kwam zaterdag aan in een aangepaste Boeing 747, onder begeleiding van vee-artsen en biologen. Na deze acht – vijf vrouwtjes en drie mannetjes – volgen er nog minstens dertien. Volgens de BBC is het de eerste keer dat een grote carnivoor van het ene naar het andere continent wordt vervoerd en wordt teruggeplaatst in het wild.

Na een quarantaine van een maand, om te voorkomen dat ze enge ziektes verspreiden, gaan de acht jachtluipaarden het Kuno National Park in. In het park in het noorden van India krijgen ze de ruimte van 465 vierkante kilometer, ruim twee keer de oppervlakte van Amsterdam. Critici vrezen dat de jachtluipaarden er gevaar lopen, omdat er tientallen luipaarden rondlopen. Luipaarden zijn veel agressiever en sterker en kunnen de jachtluipaarden doden.

Vrijwilligers

Maar Indische autoriteiten verzekeren dat ze het jachtluipaard goed zullen beschermen. Elk jachtluipaard krijgt een eigen team van vrijwilligers, die iedere beweging van het jachtluipaard kunnen volgen via een gps-tracker in hun halsband.

Het is de bedoeling dat de dertien andere jachtluipaarden over andere nationale parken in India worden verspreid. Indiase natuurorganisaties staan sceptisch tegenover het plan. De luipaarden zouden met te weinig zijn om zich behoorlijk te kunnen voortplanten, waardoor een razendsnelle nieuwe uitsterving dreigt.