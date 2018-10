Jacht op zwijnen tijdelijk toegestaan om Afrikaanse varkenspest buiten Nederland te houden

Die jachtmaatregel staat in een brief aan de Tweede Kamer die vrijdag verstuurd is. Met deze ‘beperkte bewegingsjacht’ komt Schouten tegemoet aan de wens van provincies om het aantal wilde zwijnen – verspreiders van de Afrikaanse varkenspest – terug te brengen.

In Nederland is op dit moment geen Afrikaanse varkenspest vastgesteld, noch bij wilde zwijnen noch bij gehouden varkens, stelt de minister. Wel dook de besmettelijke ziekte – niet voor mensen – in september op in België en in Oost- en Zuid-Europa. Sindsdien wordt het varkensvervoer aan de grens extra schoongemaakt en ontsmet.

Bewegingsmethode

Een extra voorzorgsmaatregel om de Afrikaanse varkenspest buiten Nederland te houden moet uit de loop van een jachtgeweer komen. Bij de vorm van jacht die de minister nu toestaat, wordt de ‘bewegingsmethode’ toegepast. Hierbij beweegt een groep mensen met aangelijnde honden de zwijnen op een rustige manier richting de jagers.

De maatregel volgt op een advies van de Deskundigengroep Dierziekten. Die stelt dat hoe lager het aantal wilde zwijnen is, hoe lager de kans op introductie van Afrikaanse varkenspest. Het risico dat een wild zwijn in contact komt met door de mens achtergelaten besmette voedselresten wordt daarmee kleiner. Reguliere methoden om het aantal wilde zwijnen te verminderen zouden nauwelijks gewerkt hebben.

Geluiddemper

Op verzoek van de provincies wordt ook bekeken of er een uitbreiding van de ontheffing voor geluiddempers kan komen. Voor het gebruik van een geluiddemper bij het afschieten van wilde zwijnen is een ontheffing nodig op grond van de Wet wapens en munitie. Nu beschikken alleen jagers in dienst van grote terreinbeheerders over een dergelijke ontheffing. Om het aantal wilde zwijnen effectief terug te brengen, is het volgens het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gewenst dat ook andere jagers die betrokken zijn bij het verkleinen van de populatie wilde zwijnen over een dergelijke ontheffing beschikken.