Jacht op homoseksuelen komt Tsjetsjeense politie-eenheid duur te staan: VS kondigen sancties af

Sommigen van hen zouden zelfs verdwenen zijn. Ook werd een naaste medewerker van de Tsjetsjeense president Ramzan Kadyrov op de sanctielijst gezet wegens zijn vermoedelijke rol in de moord op de Russische oppositieleider Boris Nemtsov in 2015.

De strafmaatregelen zijn gericht tegen SOBR Terek, een speciale eenheid die onder de Russische nationale garde valt. Ook tegen commandant Aboezajed Vismoeradov kondigde de Amerikanen sancties af. Hij zou persoonlijk hebben meegedaan aan het mishandelen van opgepakte homo’s. Vismoeradov bracht twee jaar geleden nog een bezoek aan Rotterdam, waar hij een UFC-vechttoernooi bijwoonde. Door de Amerikaanse maatregel is zijn bewegingsvrijheid nu drastisch beperkt.

Eerwraak

Bij de campagne in 2017 pakten SOBR-leden her en der in Tsjetsjenië homo’s op en dwongen hen hun telefoons af te geven, zodat ze hun contacten konden opsporen. Sommigen werden door middel van martelingen gedwongen namen te noemen. In enkele gevallen zouden mannen ook aan hun familie zijn overgedragen, met de suggestie hen te straffen. Homoseksualiteit wordt in de conservatieve Tsjetsjeense cultuur nog vaak als een schande gezien, waarvan de familie zich door eerwraak kan verlossen.

Een jaar later lanceerde de politie een nieuwe arrestatiecampagne binnen de lhbti-gemeenschap in Tsjetsjenië, gevolgd door een nieuwe golf aanhoudingen begin dit jaar. De mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch sprak met vier mannen die bij die laatste golf arrestaties werden opgepakt. Zij werden geschopt, met stokken afgetuigd, kregen elektrische schokken toegediend en een van hen werd verkracht met een stok. De politie zou ook geld hebben geëist voor hun vrijlating.

Kadyrov woedend

Kadyrov, een beschermeling van de Russische president Poetin, heeft steeds ontkend dat zijn ordetroepen zich schuldig maken aan dergelijke praktijken, omdat er volgens hem ‘geen homo’s zijn in Tsjetsjenië’. Kadyrov reageerde woedend op het nieuws van de sancties, die ook Roeslan Geremejev troffen. Die laatste was de commandant van de beruchte Sever-eenheid, ook wel bekend als Kadyrovs persoonlijke garde. Geremejev wordt ervan verdacht dat hij betrokken was bij de moord op Nemtsov, de charismatische oppositieleider die vier jaar geleden vlakbij het Kremlin werd doodgeschoten.

Vijf Tsjetsjenen, onder wie de vroegere ondercommandant van de Sever-eenheid, werden in 2017 veroordeeld wegens de moord op Nemtsov. Maar Geremejev bleef buiten schot, hoewel de uitvoerders van de moord op Nemtsov de dag ervoor in zijn appartement in Moskou logeerden. Na de moord dook Geremejev onder in Tsjetsjenië. Ondanks verzoeken van de familie van Nemtsov werden hij en Kadyrov nooit ondervraagd.

De Russische ambassade zei dat de Amerikaanse sancties tegen de volkenrechtelijke regels indruisen en kondigde tegenmaatregelen aan als reactie op de ‘anti-Russische’ stappen.