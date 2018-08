Nieuws Harry Kane

Jacht geopend op Engels briefje van 50 duizend pond

In het Verenigd Koninkrijk is een jacht gaande op Harry Kane. De beeltenis van de topscorer van het WK voetbal is door een bekende kunstenaar gegraveerd op zes briefjes van vijf pond. Een ervan is in het bezit van de voetbalbond en een is geschonken aan de Spurs-aanvaller zelf, maar de andere vier zijn in omloop gebracht. Bij een veiling kan een Kane-briefje 50 duizend pond opleveren.