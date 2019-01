Jaarwisseling: twee doden door vuurwerk, fatale schietpartij in Rotterdam

In Enschede is tijdens de jaarwisseling een man om het leven gekomen, vermoedelijk door een vuurwerkexplosie. Het slachtoffer werd kort na middernacht aangetroffen in de Gerststraat. De politie onderzoekt nog de exacte toedracht, maar heeft het vermoeden dat de man door vuurwerk is geraakt. Op foto’s is te zien dat de straat op de plaats van het ongeval bezaaid ligt met vuurwerkresten. De politie roept getuigen op zich te melden.

De man is mogelijk het tweede vuurwerkslachtoffer dat tijdens Oud en Nieuw is gevallen. Maandagavond kwam in het Friese dorp Morra een 41-jarige man om het leven. Ook daar onderzoekt de politie nog de toedracht. Vermoed wordt dat ook dit een vuurwerkongeluk is geweest.

Hulpdiensten bij de woning in Enschede waar een dode man werd aangetroffen. Waarschijnlijk is het slachtoffer door een explosie om het leven gekomen. Beeld ANP

Oogletsel

Bij het Oogziekenhuis in Rotterdam zijn tijdens de afgelopen jaarwisseling acht mensen behandeld met oogletsel door vuurwerkongelukken. Het aantal slachtoffers is ongeveer gelijk aan dat van een jaar geleden. De letsels zijn volgens oogarts Tjeerd de Faber wel iets ernstiger. ‘De meeste verwondingen zijn veroorzaakt door legaal siervuurwerk. De helft van de slachtoffers was omstander en is geraakt door rondvliegend vuurwerk’, aldus Faber. Het jongste slachtoffer is vijftien jaar oud.

Landelijke cijfers over het aantal vuurwerkslachtoffers worden in de loop van deze week verwacht.

Beeld ANP

Onrust in Rotterdam

In de binnenstad van Rotterdam is dinsdagochtend een man overleden nadat hij eerder in de nacht gewond was geraakt bij een schietpartij. Ook een andere man raakte gewond. De politie heeft zeven mensen aangehouden na het incident aan de Nieuwe Binnenweg. Agenten hebben daarbij meerdere waarschuwingsschoten gelost. De politie hield de verdachten aan op het verderop gelegen Heemraadsplein.

Eén van de slachtoffers van het schietincident vanochtend vroeg is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Het incident vond plaats aan de #NieuweBinneweg ipv #Gouvernestraat. De recherche is druk bezig met onderzoek. Tips en evt camerabeelden blijven welkom. Politie Rotterdam eo

Tijdens een ander incident in Rotterdam werd er door agenten gericht geschoten op een auto die op hen inreed. Niemand raakte gewond. De inzittenden zijn aangehouden en de auto is in beslag genomen.

Ook is eerder deze nacht in Rotterdam een man zwaargewond geraakt door een steekpartij. Ambulancepersoneel heeft eerste hulp aan het slachtoffer verleend. Verder waren er steekpartijen in Breda, Ridderkerk en Leiden. In enkele gevallen zijn verdachten aangehouden.

30 aanhoudingen in het Noorden

De politie in Drenthe, Friesland en Groningen heeft tijdens de jaarwisseling dertig mensen opgepakt wegens onder meer mishandelingen, vernielingen en het bezit van illegaal vuurwerk. Ook kwamen er meer meldingen over vuurwerkoverlast en brandjes op straat dan vorig jaar.

In Groningen werd een politieauto bekogeld met zwaar vuurwerk. Ook werd een 22-jarige Emmenaar opgepakt die een beveiliger mishandelde. Een Groninger van 31 die bij een ruzie iemand tegen zijn hoofd schopte, werd gearresteerd. In Geesbrug (Drenthe) moest de ME worden ingezet bij een groot vuur op straat met een groep van 50 jongeren eromheen.

Arrestatie in Tilburg

In Tilburg heeft de politie op oudjaarsavond een man uit Goirle gearresteerd omdat hij een agent te lijf ging met een balk. Dat gebeurde nadat iemand een ruit van een woning had vernield en vuurwerk naar binnen gooide. Agenten wilde de verdachte aanhouden, maar omstanders keerden zich tegen de politie. Een van hen probeerde met een balk een agent te slaan. De politie heeft de 51-jarige verdachte aangehouden voor poging tot doodslag. De verdachte die de ruit vernielde rende in het tumult weg en werd niet meer teruggevonden.

In totaal werden de hulpdiensten tussen Oudejaarsdag 18.00 uur en nieuwjaarsochtend 02.00 uur zo’n 3.150 keer gealarmeerd, bijna de helft meer vergeleken met een jaar eerder, meldt de website Alarmeringen.nl.