Jaar na coup demonstreert Myanmar in stilte: ‘Er is bijna geen dag geweest zonder protest’

Normaal gesproken is het druk op deze weg in Yangon in Myanmar, nu zijn de straten verlaten. Een nationale ‘stiltestaking’ uit protest tegen de militaire coup die precies één jaar geleden de gekozen regering van Aung San Suu Kyi omverwierp en een einde maakte aan een prille democratie. Beeld AP

Overal in Myanmar zijn de straten verlaten. Mensen blijven binnen, veel winkels zijn dicht - een nationale ‘stiltestaking’ uit protest tegen de militaire coup die precies één jaar geleden de gekozen regering van Aung San Suu Kyi omverwierp en een einde maakte aan een prille democratie. De staking was een succes, ondanks waarschuwingen van het leger dat iedereen die meedeed zware straffen tegemoet kon zien. Pas ‘s avonds werd de stilte verbroken, door massaal ritueel gekletter met potten en pannen.

‘Het volksverzet in Myanmar is ongebroken. Straatprotesten en acties van burgerlijke ongehoorzaamheid vinden overal nog elke dag plaats. Er is een heel jaar lang bijna geen dag geweest zonder protest.’ Activist Thinzar Shunlei Yi (30) zegt het met nadruk, via Signal, een van de versleutelde sociale media-apps die de levenslijn zijn van de oppositie, en die de junta met een nieuwe cybersecuritywet probeert lam te leggen.

Thinzar Shunlei is coördinator bij het Action Committee for Democracy Development, een coalitie van lokale burgerinitiatieven, en verblijft op een geheime locatie ergens in de jungle. Ondergedoken bij een etnische rebellenbeweging, en relatief veilig, zegt ze, na een jaar van verhuizen van het ene safe house naar het andere, op de vlucht voor de militairen, die in hun pogingen het verzet de kop in te drukken al meer dan 12.000 activisten oppakten.

De situatie in Myanmar is veel slechter dan vorig jaar, ook economisch en humanitair, zegt Shunlei. ‘Omdat het volk permanent wordt belaagd door de junta, en de mensen zich blijven verzetten.’ Bij de straatprotesten zijn al zeker 1500 mensen omgekomen, en bij legeroperaties tegen burgermilities nog duizenden meer. ‘Zo lang het leger vasthoudt aan de macht zal de situatie alleen maar rampzaliger worden.’

Juntaleider Min Aung Hlaing heeft net de staat van beleg weer verlengd in de strijd tegen wat hij interne saboteurs en terroristen noemt. Wat moet jullie antwoord zijn: vreedzaam protest of gewapende strijd?

‘Het is geen kwestie van kiezen, we doen wat we kunnen. Gewapende strijd en politiek verzet gaan hand in hand. Het is niet het een na het ander, het gebeurt tegelijkertijd, en dat moet in samenspel. Op basis van goede ideeën over hoe we een echte natie kunnen opbouwen.’

De Verenigde Naties waarschuwen intussen voor een burgeroorlog.

‘We hebben hier in Myanmar al meer dan 70 jaar burgeroorlog, dus dat is niets nieuws. Alle bestaande conflicten zijn nu alleen opgelaaid omdat de repressie van het leger en de aanvallen op burgers zo zijn geëscaleerd.’

Vorig jaar hebben de politieke oppositie en een aantal gewapende etnische rebellenbewegingen een Regering van Nationale Eenheid (NUG) gevormd. Is het verzet nu sterk en verenigd?

‘Het verzet in Myanmar is al zeven decennia sterk. De gewapende strijd van de Karen bijvoorbeeld begon al in 1949. De revolutie van 2021 was alleen maar mogelijk vanwege deze revoluties in het verleden, en de onderdrukking in het heden. Maar de NUG is niet de enige vertegenwoordiger van de natie. We strijden voor een democratische federale staat, en we zullen dus in de toekomst verschillende leiders hebben van de verschillende etnische groepen in verschillende delen van het land.’

De VS, het Verenigd Koninkrijk en Canada hebben dinsdag nieuwe economische sancties aangekondigd tegen Myanmar. Werken sancties?

‘Economische sancties werken altijd. Ze zijn ook het minste wat de internationale gemeenschap kan doen om haar onvrede met het regime uit te spreken. En dus verwelkomen wij sancties, vooral als ze gericht zijn tegen het leger zelf en met de militairen verbonden (familie-) bedrijven.’

Het zijn wel steeds dezelfde westerse landen die maatregelen nemen tegen de junta, stelt Thinzar Shunlei vast. ‘Hoe zit met andere landen, bijvoorbeeld in Azië? China steunt het leger, maar ook Japan, Thailand, Singapore en Zuid-Korea doen niet genoeg.’ En dat geldt ook voor India, zegt ze. New Delhi probeert de coup recht te praten en wil wapens leveren aan de junta. ‘Wij vragen dan ook met name aan ons buurland India, de grootste democratie ter wereld, aan wiens kant het eigenlijk staat. En roepen India op het juiste te doen.’

De militaire junta zegt in 2023 nieuwe verkiezingen uit te schrijven.

‘De militairen verspreiden sinds jaar en dag valse verwachtingen. Zoals de grondwet van 2008. Volgens het leger zou die leiden tot een echte democratie, maar het liep uit op een nieuwe staatsgreep en een nieuw militair bewind. Dat toont wel aan dat het leger geen serieuze politieke ambities heeft voor dit land, ze zijn geen partij die Myanmar in de juiste richting helpt. Het zijn misdadigers, en wij moeten ze ter verantwoording roepen.’

En wat houdt jullie intussen gaande? Waaruit putten jullie hoop?

‘Hoop heb ik niet echt. In plaats van ergens op te hopen proberen we ons eigen lot en onze eigen toekomst vorm te geven. Zo zijn de activisten overal in Myanmar, het gaat niet om praatjes en publieke verklaringen, iedereen dóet iets. Samen zorgen we ervoor dat het leger ons er niet onder krijgt. Dat is het, denk ik: wij geven elkaar hoop.’