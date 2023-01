JA21 droomt van een spilfunctie na de statenverkiezingen, maar lukt dat op eigen kracht?

Joost Eerdmans en Annabel Nanninga bij de presentatie Beeld Daniel Rosenthal/ de Volkskrant

Het Friese Thialf behouden als ‘schaatstempel’ van Nederland. Een betere aansluiting met België en Duitsland voor de Limburgers. Meer ruimte voor de boeren in Brabant. Een kerncentrale op de tweede Maasvlakte in Zuid-Holland. De gaskraan in Groningen weer open.

Voor een zaal gevuld met opvallend veel mannen presenteerde JA21 woensdag in Rotterdam de twaalf provinciale verkiezingsprogramma’s voor de stembusgang van 15 maart. Die benadrukken dat de partij heus nadenkt over regionale vraagstukken, maar intussen maakt de partij er geen geheim van wat er op 15 maart vooral op het spel staat: een goede uitslag zorgt voor een sterk JA21 in de Eerste Kamer, een rechts alternatief om een eind te ­maken aan de invloed van de PvdA en GroenLinks, de partijen die het kabinet het afgelopen jaar op cruciale dossiers aan de benodigde meerderheden hielpen en daarmee veel invloed verwierven.

‘Rutte kan buigen naar links, of naar rechts’, aldus Joost Eerdmans, fractieleider van JA21 in de Tweede Kamer. ­Boven alles wil JA21 dat rechtse alter-­natief zijn. Voor het kabinet én voor de kiezers. 15 maart wordt het eerste echte moment waarop duidelijk wordt of de partij daadwerkelijk de potentie heeft het eeuwige gat op rechts te vullen. Pim Fortuyns LPF legde twintig jaar ­geleden bloot dat in het politieke spectrum ruimte is voor een rechtse cultureel conservatieve partij met immigratiekritiek als speerpunt.

Succes voor Baudet

Geert Wilders’ PVV dook in dat gat, maar inmiddels weet de rechtse kiezer dat de kans dat die ooit gaat regeren nihil is. Forum voor Democratie, ­onder aanvoering Thierry Baudet en Henk Otten, presenteerde zich als het rechtse alternatief dat die regeringsverantwoordelijkheid wel kon dragen. Met succes. Vier jaar geleden bestormde FvD de Provinciale Staten en de ­Eerste Kamer met een historische overwinning: de partij kreeg de meeste stemmen en kwam in één klap met twaalf senatoren de Eerste Kamer ­binnen. Niet onbelangrijk: het was de eerste keer dat VVD-leider Rutte een verkiezing verloor.

JA21 dankt zijn bestaan aan dat succes van Baudet. JA21 is opgericht na het zoveelste incident waarbij duidelijk werd dat een aantal FvD’ers er racistische, homofobe en antisemitische denkbeelden op nahoudt. Kandidaat-

Kamerlid Joost Eerdmans en senator, Statenlid en gemeenteraadslid Annabel Nanninga keerden destijds de partij van Baudet de rug toe toen een implosie onvermijdelijk leek. Uitspraken van Baudet over ‘homeopatische verdunning’ van de bevolking, zijn fascinatie voor de racistische omvolkingstheorie, zijn anti-feministische essay en zijn racistische Marokkanentweet waren daar al aan vooraf gegaan.

‘Fatsoenlijk’ rechts

Momenteel ontleent JA21, dat zichzelf ziet als een ‘fatsoenlijk’ rechtse ­partij, zijn politieke relevantie vooral aan de zeven JA21-senatoren die dankzij Baudet in de Eerste Kamer zitten. Met dat aantal werd het in één klap een interessante partij voor met name VVD en CDA om de kabinetsplannen in de senaat aan een meerderheid te kunnen helpen. Niet voor niets dook tijdens de laatste kabinetsformatie uit de mond van premier Rutte en CDA-leider Hoekstra steeds de naam JA21 op als partij die een nieuwe coalitie aan een meerderheid kon helpen.

Dat het kabinet-Rutte IV voor steun voor de kabinetsplannen het afgelopen jaar voornamelijk zakendeed met PvdA en GroenLinks, kan gezien worden als een keuze voor zekerheid. Dat zijn bewezen stabiele partijen waarmee op de langere termijn afspraken zijn te maken. De kans dat zij na de ­Eerste Kamerverkiezingen een doorslaggevende rol blijven spelen, is groot. Dat valt over JA21 nog lang niet te zeggen. De zetels die de partij nu interessant maken, zijn niet op eigen kracht verworven.‘Het wordt spannend, zegt Eerdmans. Dit is in de ­provinciale staten onze eerste krachtmeting.’

Boer Burger Beweging

Eerdmans en Nanninga moeten nog maar zien dat ze het zelf kunnen. Temeer omdat inmiddels ook de Boer Burger Beweging zich als serieuze kandidaat heeft gemeld. BBB werkt gestaag aan de uitbouw van de partij die allang niet meer enkel draait om voorvrouw Caroline van der Plas. Waar BBB een strikt selectieproces kent om extreem-rechtse kandidaten en gelukszoekers buiten de deur te houden,

borduurt JA21 in grote mate verder op ex-Fvd’ers en oude bekenden: partijvoorzitter Adrien de Boer was duo-

raadslid voor FvD onder het fractievoorzitterschap van Nanninga. Penningmeester Femke Bouma-Eerdmans is de vrouw van Joost Eerdmans. Op de kandidatenlijsten zijn veel ex-Fvd’ers terug te vinden. Zes van hen voeren de lijsten aan. In Flevoland is oud-PVV-senator en voormalig PVV-statenlid Kees Kok de lijsttrekker. In Overijssel trekt oud-50Plusser Fred Kerkhof de kar.

Hardop zullen ze het bij JA21 niet zeggen, maar dat het een hels karwei zal worden om opnieuw zeven senatoren te leveren, weten Eerdmans en Nanninga ook. Een goede uitslag voor BBB is daarmee ook in het belang van JA21.

Samen optrekken met de boeren-partij lijkt dan de enige manier voor JA21 om de coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie de resterende regeerperiode naar rechts te trekken.