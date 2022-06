‘Ja, we hebben slavernij gehad. Maar we gaan niet met boosheid blijven hangen in het verleden’

Leerlingen van groep 8 van de christelijke basisschool Crescendo in Amsterdam krijgen les over het slavernijverleden. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Juf Haidy Smiet – klein van stuk, zachte blik – heeft de klas zojuist een educatief filmpje over de afschaffing van slavernij laten zien, als ze even de geschiedenisles pauzeert voor een mededeling. De les is een vast onderdeel van het burgerschapsonderwijs dat haar school biedt. Maar Smiet, zelf van Surinaamse afkomst, moet ook iets van het hart.

‘Ja, we hebben slavernij gehad’, spreekt ze de groep 8-leerlingen gedecideerd toe. ‘Maar we gaan niet met boosheid blijven hangen in het verleden. Zo moet je niet opgroeien. Jullie zijn jong. Jullie hebben nog een heel leven voor je.’

Enkele leerlingen knikken. Smiet: ‘Dan kunnen we nu met elkaar in gesprek gaan over onze Nederlandse geschiedenis.’

De boodschap van Haidy Smiet komt niet uit de lucht vallen: haar leerlingen hebben voornamelijk een Surinaamse, Antilliaanse of Afrikaanse afkomst. Veel kinderen uit haar klas staan jaarlijks stil bij Keti Koti, de viering op 1 juli van de afschaffing van slavernij in de voormalige Nederlandse koloniën. Ze hebben bovendien tentoonstellingen over de trans-Atlantische slavernij bezocht en zijn bekend met termen als marrons (gevluchte tot slaaf gemaakte Afrikanen die in de binnenlanden hun heil zochten).

Goed burgerschapsonderwijs houdt volgens Smiet ook rekening met deze bagage. Omdat een aanzienlijk deel van haar leerlingen zelf een afstammeling is van tot slaaf gemaakte mensen, kan een les over slavernij beladen zijn voor sommige kinderen. Smiet probeert dat te voorkomen door de les bewust te beginnen met een luchtig filmpje en een duidelijke boodschap. Het lijkt te werken: de leerlingen van 11 en 12 jaar oud vertellen en bevragen elkaar open en trots over hun eigen familieverleden. ‘Hier beschouwen ze zo’n les als erkenning’, zegt Smiet.

Beladen thema’s

De geschiedenisles op de christelijke basisschool Crescendo in Amsterdam Zuidoost staat niet op zichzelf. De school hanteert een actief burgerschapsbeleid zoals de Onderwijsinspectie het graag ziet: leerlingen kennis van democratische waarden bijbrengen, zoals de vrijheid van meningsuiting, het gelijkheidsbeginsel en verdraagzaamheid.

Op vele andere scholen laat het burgerschapsbeleid nog altijd te wensen over. Een helder en doelgericht beleid ontbreekt, constateerde de Onderwijsinspectie in een rapport dat in maart verscheen. Op ongeveer de helft van de scholen wordt de burgerschapsontwikkeling van leerlingen niet systematisch gevolgd. Sinds 2009 is de burgerschapskennis van groep 8-leerlingen zelfs licht gedaald. Ook De Staat van het Onderwijs, het jaarlijkse rapport van de inspectie, vroeg in april aandacht voor de tekortschietende burgerschapsvaardigheden van Nederlandse leerlingen, naast achterstanden bij taal en rekenen. Dinsdag debatteert de Tweede Kamer hierover met onderwijsminister Dennis Wiersum.

De uitkomsten van de rapporten zijn opmerkelijk. De wet burgerschapsonderwijs bestaat al sinds 2006, destijds vastgelegd omdat het kabinet steeds meer signalen kreeg dat kinderen antidemocratische ideeën naar de klas haalden. Leerlingen zouden onder meer de moord op Theo van Gogh, in november 2004, en andere aanslagen op westerse samenlevingen vergoelijken.

Maar onomstreden is de wet burgerschapsonderwijs nooit geweest. Critici vinden de wet te vrijblijvend. Een van de bekendste is onderwijsonderzoeker Bram Eidhof, die er in 2018 een pamflet over schreef. Religieuze scholenkoepels zoals Verus, waarbij 4.200 christelijke scholen zijn aangesloten, klagen juist dat de wet een verregaande vorm van overheidsbemoeienis is.

Beladen maatschappelijke thema’s en geschiedenisonderwerpen leiden nog vaak tot spanningen in de klas, laat ook een recent onderzoek van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) zien. Uit de enquête, ingevuld door 353 geschiedenis- en maatschappijleerdocenten, blijkt dat 84 procent van de geschiedenisdocenten een afwijzende of heftige reactie in de klas heeft meegemaakt tijdens een les. Het slavernijverleden (62 procent) wordt het vaakst genoemd als onderwerp dat tot spanningen leidt. Daarna volgen het Israël-Palestina-conflict (60 procent) en de Holocaust (57 procent).

Rol van schoolbestuur

Lerarenopleider Lucelle Comvalius, in 2019 uitgeroepen tot Leraar van het Jaar, herkent zich in het CIDI-onderzoek. ‘Het bespreken van het slavernijverleden en de pluriforme samenleving is altijd lastig geweest. Toen ik op een witte religieuze school werkte, stak ik een schooljaar lang veel tijd en energie in een leerling om hem aan een mooi cijfergemiddelde voor het vak maatschappijleer te helpen. Maar bij de laatste opdracht maakte hij een rap waarin hij tekeerging over buitenlanders die niet werken en alleen naar Nederland komen voor de vrouwen en om te profiteren.’

Comvalius sprak de jongen erop aan, maar hij wist zich gesteund door zijn moeder, die het met hem eens was. ‘Vervolgens stuurde ik een mailtje naar de mentor en teamleider. Ik heb nooit antwoord gekregen en er is nooit opgetreden. Je zou verwachten dat je steun krijgt van de schoolleiding.’

Veel schoolbesturen stellen geen normen voor burgerschapsonderwijs of handhaven die niet, zegt Kai Pattipilohy, directeur van Diversion, een maatschappelijk innovatiebureau dat op honderden scholen gastlessen geeft over gevoelige thema’s zoals seksuele diversiteit en dat adviseert op het gebied van burgerschapsonderwijs. Het is volgens haar de kern van het probleem: het gebrek aan steun vanuit de schoolleiding en het bestuur.

Juf Haidy Smiet met haar leerlingen van groep 8. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘In de angst hun vingers te branden aan heikele maatschappelijke kwesties, laten schoolbesturen hun docenten massaal in de kou staan. Zowel praktische als morele ondersteuning is vaak ver te zoeken. Het gevolg: een onveilige sfeer ontstaat voor docenten en leerlingen die niet het onderwijs krijgen waarop ze recht hebben.’

Wat daarbij niet helpt, zegt Pattipilohy, is dat politici vaak alleen oog hebben voor religieuze scholen, die radicale ideeën verspreiden over onderwerpen als homoseksualiteit en niet-gelovigen. ‘Scholen die leerlingen zulke antirechtsstatelijke en antidemocratische waarden bijbrengen hebben wat ons betreft helemaal geen bestaansrecht. Maar ook op veel scholen waar geen sprake is van indoctrinatie vanuit de schoolleiding, zien we zorgwekkende situaties.’

Ze noemt als voorbeeld een school waar leerlingen geweld verheerlijken en straffeloos tegen elkaar opbieden hoe ze asielzoekers fysiek geweld aan willen doen. Pattipilohy kent ook verhalen over docenten die geen les meer willen geven over een onderwerp als het slavernijverleden, omdat ze weigeren witte leerlingen nog langer een ‘schuldgevoel’ aan te praten.

Draaiboek ontbreekt

De meeste scholen hebben geen draaiboek waar docenten op terug kunnen vallen wanneer er maatschappelijke onrust ontstaat, zegt Lucelle Comvalius. Na de moord op Samuel Patty, een Franse docent die werd vermoord nadat hij spotprenten van profeet Mohammed in de klas had laten zien om de vrijheid van meningsuiting te bespreken, toonde Comvalius initiatief door zelf een opdracht te bedenken en daarmee de directie te benaderen.

Comvalius: ‘Ik wilde mijn leerlingen leren hoe je een spotprent leest en wat je kunt doen als het je raakt, zonder geweld te gebruiken. Vervolgens liet ik ze zelf een spotprent tekenen. Via Facebook vond ik een spotprenttekenaar die mij hiermee kwam helpen. Ik betaalde haar en de benodigde materialen uit eigen zak.’

Recentelijk maakte Comvalius de overstap naar de functie van lerarenopleider op de Hogeschool Windesheim. In de opdrachten voor haar studenten legt ze een sterke nadruk op burgerschapsonderwijs. Hoe je als leraar moeilijke onderwerpen bespreekt in de klas bijvoorbeeld, en hoe je ervoor zorgt dat het gesprek pedagogisch veilig voelt voor leerlingen.

Winti

Juf Haidy Smiet weet daar alles van. Ondanks een stevig burgerschapsbeleid werd haar school onlangs op de vingers getikt door de Onderwijsinspectie. Groepen leerlingen met verschillende (culturele) achtergronden respecteren elkaar niet, luidde het oordeel in een rapport. ‘De meeste incidenten gebeurden na schooltijd’, zegt Smiet daarover, ‘maar natuurlijk merk je er het een en ander van op school.’

Sindsdien is de school er nog strenger op gaan letten, zo ook tijdens de geschiedenisles van Smiet.

Op de vraag van Smiet of iemand in de klas kan uitleggen wat marrons zijn, weet een leerling te vertellen dat zij winti aanhangen, een Afro-Surinaamse religie. ‘Dat is een bijgeloof!’, roept een andere leerling voor zijn beurt. Juf Smiet grijpt meteen in. ‘Wacht even. Voor veel mensen is winti een echt geloof. En wat heb ik jullie geleerd over mensen met andere religies?’ De leerling slaat zijn ogen schuldbewust neer. ‘Inderdaad, lieve kinderen: dat je met respect over hen praat.’