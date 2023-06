Ja, de digitale euro komt eraan, maar Brussel wil wel waarborgen voor cash betalingen

Eurobriefjes en munten worden uitgegeven door de nationale banken, onder toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB). Beeld Getty Images

Steeds minder mensen gebruiken contant geld en de overgang naar betalingen met bankkaarten en apps is versneld door de coronapandemie. De Europese Commissie presenteerde daarom woensdag het voorstel om een digitale euro in te voeren, uitgegeven en gegarandeerd door de ECB. Maar daarnaast mag cash niet verdwijnen, aldus de Commissie.

Om de acceptatie van contant geld in de toekomst te verzekeren, stelt de Commissie voor dat bedrijven in principe verplicht zijn cash te accepteren. Alleen als de klant en het bedrijf er wederzijds mee instemmen, is die verplichting niet langer geldig. Ook hoeft een winkel geen wisselgeld beschikbaar te hebben als de prijs van de aankoop in geen verhouding staat tot het bankbiljet (200 euro) dat de koper geeft.

De Commissie wil verder garanties dat er genoeg geldautomaten blijven. Die verdwijnen nu langzaam maar zeker uit het straatbeeld vanwege de kosten voor de banken en de veiligheidsrisico’s door bijvoorbeeld plofkraken.

De Commissie stelt geen harde criteria op voor wat een minimale acceptatiegraad van contant geld is. De verschillen tussen de lidstaten zijn groot. In noordelijke landen als Finland en Estland zijn vrijwel alle betalingen digitaal. In zuidelijke landen is cash nog veel populairder. De lidstaten moeten het betaalverkeer zelf in de gaten houden en actie ondernemen als er naar nationale maatstaven een probleem ontstaat bij het gebruik van contante euro’s.

Digitale euro

Het wettelijke kader voor de digitale euro dat de Commissie eveneens woensdag presenteerde, speelt in op de wens van mensen en bedrijven die juist geen cash meer willen. De digitale euro is bedoeld als nieuw betaalmiddel, als aanvulling op de contante euro en de reeds bestaande online betaalmogelijkheden van de commerciële banken.

De Commissie benadrukte dat de digitale euro gegarandeerd is door de ECB. Banken moeten de digitale euro aanbieden, de basisdiensten zoals het openen van een digitale eurorekening en betalingen zijn gratis voor de burger. De privacy bij transacties met de digitale euro is volgens de Commissie beter beschermd dan bij geldtransfers via de gewone banken.

Met de digitale euro kan ook offline worden betaald. Daarmee is de nieuwe centrale bankmunt overal en altijd bruikbaar.

De eurolanden en het Europees Parlement moeten het wettelijk kader voor de digitale euro goedkeuren. Vervolgens is het aan de ECB of de digitale centrale bankmunt er ook komt en hoe die er precies uit komt te zien. De eventuele introductie van de digitale euro wordt niet voor 2027 verwacht.