Ja, coronamaatregelen waren ‘kut’. Maar was er een alternatief?

En daar vlamt, dik twee jaar nadat de eerste lockdown begon, een nieuw sentiment op. Een diepe, duistere, kolkende woede: we hebben twee jaar van ons leven gemist, en waarvóór eigenlijk?

‘Twee jaar het leven aan me voorbij moeten laten gaan door die kút-Hugo’, verwoordde columniste Ebru Umar het op hoge toon, bij PowNed. ‘Gezonde 50-minners werden blootgesteld aan dezelfde beperkingen als zieke 70-plussers’, moppert Leon de Winter, in een Telegraaf-column die ineens weer rondgaat. ‘Lockdowns werken niet, als ze worden opgeheven keert het virus terug.’

Enfin, dat zijn columnisten, maar ook bij sommige gematigder mensen spookt de gedachte rond. ‘De afgelopen twee jaar heb ik obsessief naar cijfers gekeken en met een koel hoofd kunnen constateren dat het gevaar tamelijk gering was’, mailt een van hen. ‘Wel of geen lockdown maakte uiteindelijk niet zoveel uit, dat heeft de ervaring in Zweden uitgewezen.’

Begrijpelijk ergens wel. Want nu de maatregelen weg zijn: waar is dat virus nou? Ja, je kunt het krijgen en dat is vervelend, met wat hoofdpijn en gehoest. Maar hoeveel mensen worden nou écht ziek van dat virus?

Mensen zijn ook kort van memorie. Toen het virus zich voor het eerst over de wereld verspreidde, was er alle reden om bezorgd te zijn. In Noord-Italië leidde corona tot afzichtelijke toestanden, met overvolle ziekenhuizen, haastig gedolven massagraven en legertrucks die ’s nachts de doden wegreden. Het enige dat restte, was de noodrem op doorgifte van het virus, door het contact tussen mensen zoveel mogelijk te verbreken. Unaniem was de politiek vóór. De belangrijkste kritiek was dat het kabinet niet streng genoeg was.

In ons land vielen sindsdien 40 duizend coronadoden, en belandden 100 duizend mensen in het ziekenhuis. En dat was mét maatregelen. Met de basiscijfers van het virus erbij, verkregen in gebieden waar corona ongehinderd kon rondgaan, is simpel te berekenen dat er zónder ingreep zo’n 135 duizend Nederlanders zouden zijn overleden. Een kwart miljoen zouden in het ziekenhuis zijn beland. De maatregelen hebben dus haast 100 duizend landgenoten het leven gered, en haast het dubbele daarvan ziekenhuisopnames bespaard.

En nee, we hebben niet ‘de levensjaren van 90-plussers met weken verlengd’, zoals Umar schrijft, want veel slachtoffers hadden nog jaren te leven. Zo overleden er zo’n 3.100 mensen onder de 65, van wie ruwweg de helft daarvoor gewoon gezond was, en meer dan 12 duizend Nederlanders tussen de 65 en de 80. In het ziekenhuis lagen intussen 27 duizend van die 50-minners die volgens Leon de Winter zo onkwetsbaar zouden zijn. Zónder maatregelen waren het er meer dan 150 duizend geweest. En naar schatting nog eens 40 duizend mensen in de werkzame leeftijd extra zouden aan de beademing op de ic zijn beland.

In Zweden redeneerde men intussen: dit wordt een lange zit, dus kun je de scholen en het openbare leven maar beter zoveel mogelijk openhouden. Dat scheelde inderdaad economische schade, maar kostte ook veel vermijdbare zieken en doden, luidde onlangs het vernietigende oordeel van een internationale, academische evaluatie. Zo was de sterfte er tienmaal zo hoog als in de buurlanden Noorwegen en Denemarken – vergelijken met Nederland is lastig, omdat Zweden minder internationaal verbonden is, een opener achterland heeft en een gezagsgetrouwere bevolking.

Wat critici als Umar en De Winter eigenlijk bedoelen is: die stomme maatregelen, wat heb ik ervan gebaald – maar dan verpakt in quasiwetenschappelijke epidemiologentaal, want dan luisteren ze misschien beter. Op één punt hebben ze gelijk: niemand weet wat de coronamaatregelen uiteindelijk voor nevenschade geven, door financiële verliezen, gemiste kansen, verloren jaren van scholing en ontwikkeling.

Maar zoals de blinde vlek van het coronabeleid de toekomst is, zo is die van de klagers het heden. Alsof er zónder lockdowns een werkelijkheid was geweest waarin het virus gewoon maar een griepje was, simpel te beteugelen door opa en oma wat meer binnenshuis te houden, plus een extra vitamientje voor de weerstand wellicht.

Helaas. De ervaring met plekken waar men pas laat ingreep en die met eerdere epidemieën, leert iets anders. De piek zou korter zijn, maar ook heftiger.

In paniek zou men alsnog het openbare leven op slot gooien. Uit angst, of gewoon omdat er te veel mensen tegelijk ziek worden. En in de nasleep was er een tsunami geweest van ontredderde nabestaanden, getraumatiseerde zorgwerkers, oud-ic-patiënten en post-covidpatiënten die langdurig moeten revalideren en misschien wel levenslang een uitkering nodig hebben.

Óók weer niet goed voor de economie, zou ik zo zeggen.