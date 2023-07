Izagirre bezorgt wielerploeg Cofidis tweede ritzege in Tour

Wielrenner Mark Cavendish heeft de Tour de France na een val moeten verlaten. De 38-jarige Brit van Astana ging zojuist in de achtste etappe van Libourne naar Limoges onderuit. Na zijn val greep Cavendish naar de schouder.

AFP - Wielrenner Mark Cavendish krijgt medische hulp na zijn valpartij.

Cavendish is met 34 ritoverwinningen samen met wielerlegende Eddy Merckx gedeeld recordhouder met het meeste aantal etappezeges in de Tour. De sprinter van Astana was vrijdag in Bordeaux dicht bij zijn 35e etappezege, maar hij zag in de slotmeters de Belg Jasper Philipsen nog voorbij komen.

De Brit van het eiland Man kondigde eerder dit jaar al aan te stoppen na dit seizoen. Cavendish behaalde in 2008 in Châteauroux zijn eerste sprintzege in de Tour. In het shirt van Team HTC-Columbia won hij er meteen vier. Het jaar erop won hij zelfs zes ritten en in 2010 en 2011 vijf. De groene puntentrui won hij een keer, in 2011.

AP - De Brit was bezig aan zijn laatste Tour de France.

Cavendish keerde na twee jaar afwezigheid in 2021 voor de dertiende keer terug in de Ronde van Frankrijk in het shirt van Deceuninck-Quick-Step en won opnieuw vier ritten. Met de zege in Carcassonne evenaarde hij het recordaantal ritzeges van Merckx, een vijfde ritzege dat jaar en een nieuw record bleven uit in de slotrit op de Champs-Élysées.

De Britse sprinter werd vorig jaar door zijn toenmalige ploeg Quick Step-Alpha Vinyl niet meegenomen naar de Tour de France. Astana gaf Cavendish een contract voor 2023, waarmee hij nog een keer kon proberen voor het record te gaan met de Nederlandse sprinter Cees Bol als ‘lead-out’. In deze Tour liet ‘Cav’ met de zesde, vijfde en tweede plaats zien nog altijd mee te kunnen strijden voor de ritzege. In de Giro d’Italia won hij in mei de slotetappe in Rome.

