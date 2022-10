Ivy Davelaar verloor haar zoon: ‘De Bijlmerramp is er nog steeds, elke dag weer’

Dertig jaar na dato zijn de wonden van Bijlmerramp nog niet geheeld. Ivy Davelaar verloor haar 17-jarige zoon Cörson. ‘Het is geen zware last meer die ik op mijn rug sjouw, maar wel een koffer die ik de rest van mijn leven bij mij mag dragen.’

Liefkozend glijden de vingers van Ivy Davelaar (70) over het naamplaatje van haar zoon. Cörson Antonio Perret Gentil. ‘Altijd als ik hier kom, raak ik zijn naam even aan en wrijf ik het plaatje schoon.’ Davelaar – een ranke verschijning in een zwarte donsjas – staat op de plek waar ze afgelopen dertig jaar al ‘ontelbare keren stond’: het monument waar de 43 dodelijke slachtoffers, onder wie 18 kinderen, van de Bijlmerramp worden herdacht.

De wind ruist door de hoge bomen, even verderop vliegen halsbandparkieten kwetterend achter elkaar aan. Boven haar hoofd klinkt het donderende geraas van een vliegtuig dat over een paar minuten zal landen op Schiphol. ‘Dit is de plek waar mijn zoon zijn laatste adem uitblies. Hij was 17 jaar.’

Dinsdag, aan het eind van de middag, zal op deze plek in Amsterdam-Zuidoost een ceremonie worden gehouden om de rampvlucht van de El Al-Boeing te herdenken. Want dan, om precies 18:36 uur, is het dertig jaar geleden dat het vliegtuig neerstortte in de woonwijk, en dat de flats Groeneveen en Klein Kruitberg veranderden in een vuurzee. Tijdens de herdenking zullen de namen van de slachtoffers worden voorgelezen, er zal worden gezongen en om precies 18:36 uur zal er een minuut stilte worden gehouden. En ook Davelaar zal dan weer op deze plek zijn.

‘Ik zal op de voorste rij zitten’, zegt ze – met voorzichtige trots. De eerste jaren na de ramp was dat wel anders, legt ze uit. ‘Toen liep ik tijdens herdenkingen altijd stilletjes achteraan. Ik sprak met niemand. Mijn pijn was toen nog zo groot, ik kon er gewoon nog niet over praten. Ik sloot me af.’

‘Hij kwam nog ‘hallo’ zeggen’

Op de zondag van de ramp, dertig jaar geleden, was Davelaar op bezoek bij een vriendin in Zuidoost. Kort daarvoor was ze met haar kinderen naar Haarlem verhuisd, maar bijna elk weekend ging het gezin terug naar Amsterdam om vrienden te zien. ‘Cörson ook, hij was die dag met de brommer vanuit Haarlem naar Zuidoost gekomen.’

Die avond, iets na zessen, ziet ze Cörson nog even. ‘Hij kwam nog ‘hallo’ zeggen. Hij en zijn vriendin Morena zouden die avond met vrienden naar de bioscoop gaan.’ Niet veel later ziet ze vanuit het raam een vliegtuig opvallend laag vliegen. ‘Maar ik dacht er niet veel bijzonders van. Totdat de man van mijn vriendin binnenkwam en zei: wat zitten jullie nou nog te kletsen, er is een vliegtuig neergestort. Maar ook toen dacht ik niet dat Cörson misschien een slachtoffer kon zijn. We zaten in de G-buurt, het vliegtuig was neergestort in de H-buurt en ik had mijn zoon even daarvoor nog gezien.’ Van de chaos op de rampplek in de eerste uren na de ramp krijgt ze dan ook niks mee.

De flats Groeneveen en Klein Kruitberg direct na de crash. Beeld ANP

Als ze de volgende ochtend thuis wakker wordt, bekruipt haar een beklemmend gevoel. Cörson en zijn vriendin zijn die nacht niet thuisgekomen. ‘Ik heb de deur van Cörsons slaapkamer op een kier open gelaten, en ben naar mijn werk bij het medisch archief van het VU-ziekenhuis gegaan.’ Vanaf haar werk begint ze rond te bellen, met de vraag of iemand weet waar Cörson is. ‘Ik belde de autospuiterij waar hij werkte, maar hij was niet komen opdagen. Dat was niks voor hem.’ In de lunchpauze gaat ze op pad, in de hoop haar zoon te vinden. ‘Ik kwam een vriendin van Morena tegen. Ze vertelde dat Cörson en Morena voor de bioscoop nog even naar de avondwinkel waren gegaan om melk te halen voor hun baby, maar dat ze nooit van de avondwinkel waren teruggekeerd en dat het kleintje nog bij haar was. Ik zag haar ogen glimmen van de tranen. Toen ben ik meteen naar het crisiscentrum gegaan om Cörson en Morena als vermist op te geven. Daar probeerden ze me gerust te stellen, ze zeiden: misschien zijn de jongelui wel weggelopen.’ Maar Davelaar gelooft dat niet.

‘En toen ik ‘s avonds thuiskwam – ik weet het nog precies – keek ik meteen naar de deur van Cörsons slaapkamer. Die stond nog open, op dezelfde kier als ’s ochtends. Ik stapte zijn kamer binnen, en voelde dat mijn zoon er niet meer was. Toen ben ik gaan gillen.’

Vijf dagen na de ramp krijgt ze de definitieve bevestiging: Cörsons lichaam is geïdentificeerd. Hij en zijn 18-jarige vriendin reden op het moment van de ramp op de brommer onder een van de getroffen flatgebouwen door. ‘Eén minuut eerder of later, dan zou alles anders zijn geweest’, zegt Davelaar. Cörsons lichaam ziet ze niet meer, dat was te gehavend. Wel krijgt ze verschroeide kleren, een gouden ring die ze hem voor zijn verjaardag had gegeven, een haarlok en zijn gebroken bril terug. ‘Het voelde alsof een deel van mijn hart was gestorven. Alsof er een bloedende wond in mijn lichaam was achtergebleven. Een wond die maar bleef bloeden, die niemand zag en die niemand begreep. Alleen ik voelde de pijn.’

Cörson.

In de eerste jaren na de ramp praat ze er nauwelijk over. ‘Ik ben weggegaan bij het VU-ziekenhuis, dat was te dicht bij de rampplek. Ik kreeg een baan in Den Haag, en werkte ’s avonds nog bij de PTT. Ik werkte alleen maar, als een soort robot. Dat was de enige manier waarop ik kon functioneren. Het was alsof iedereen verder leefde, maar ik bleef hangen in dat ene moment: het moment waarop ik de kier zag van Cörsons slaapkamerdeur. De enige met wie ik soms praatte was God. Ik was boos. Ook boos op God. Waarom mijn zoon?’

De precieze datum weet Davelaar niet meer. ‘Ik denk dat het in 1996 moet zijn geweest.’ Via via was ze benaderd door geestelijk verzorger Otto Ruff van de Stichting Nabestaanden Bijlmerramp (NaBij), met de vraag of hij haar kon helpen. Aanvankelijk wist ze niet zo goed hoe.

‘Maar op een gegeven moment was er een driedaagse bijeenkomst met nabestaanden. Hij wilde dat ik mee zou gaan. Ik dacht: ik blijf niet slapen, maar ik kom wel een dag. We zaten in een kring en ik zat naast mevrouw Truideman. Zij vertelde dat ze allebei haar kinderen was kwijtgeraakt bij de ramp. Ik kende haar niet, en keek haar aan. Ik dacht: ik ben maar één zoon kwijtgeraakt, ik heb nog twee andere kinderen, en toch weet ik niet hoe ik verder moet leven. Hoe kun jij verder leven als je allebei je kinderen kwijt bent geraakt? Ze zei: God heeft een doel met je leven. Toen barstte ik in tranen uit. Ze omhelsde me en zei: ik voel wat je voelt.’

‘Vanaf toen begreep ik dat ik er wel over moest praten, maar alleen met mensen die me begrijpen. Ik had eerder al eens een psycholoog geprobeerd, maar die man keek me alleen maar aan. Die voelde niet wat ik voelde. Mevrouw Truideman wel, zij werd mijn voorbeeld.’ Die dag was een kantelpunt, vanaf dat moment begint Davelaar stapje voor stapje het verlies van haar zoon te verwerken. Daarnaast raakt ze, via geestelijk verzorger Ruff, betrokken bij ‘Het Groeiend Monument’, de stichting die het Bijlmermonument beheert.‘Want de rampplek blijft een belangrijke plek voor me.’

Ivy Davelaar bij 'de boom die alles zag'. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Vaak als ze zich de afgelopen dertig jaar niet goed voelde, reed ze hierheen, vertelt Davelaar terwijl ze nog een keer met haar vingers over de naam van haar zoon wrijft, om vervolgens te aaien over de naam van diens vriendin: Morena.

Ze loopt langs het monument, naar ‘de boom die alles zag’, een populier die omringd wordt door bankjes en bloemen. ‘Soms plantte ik een plantje. Maar meestal ging ik hier gewoon even zitten. Om met mezelf te praten, te huilen of stil te zijn’, vertelt ze terwijl opnieuw het razende geluid klinkt van een overvliegend vliegtuig. Nog altijd, zegt Davelaar, verstijft ze bij dit geluid. ‘Maar het is niet zo erg als vroeger. Lange tijd dook ik ineen als ik een vliegtuig zag.’

Afgelopen jaren is ze minder vaak naar het herdenkingsmonument geweest, omdat ze enkele jaren geleden terugverhuisde naar Curaçao – het eiland waar Cörson geboren werd en begraven ligt. Het verdriet ziet ze inmiddels als een koffer. ‘Een koffer waarin ik de goede herinneringen heb verzameld. Het is geen zware last meer die ik op mijn rug sjouw, maar wel een koffer die ik de rest van mijn leven bij mij mag dragen. Waarom mijn zoon die dag is gestorven weet ik niet, de betekenis van zijn dood begrijp ik ook niet. Het antwoord op die vraag zal God mij nooit geven. Boos ben ik niet meer, blijkbaar was zijn tijd gekomen die dag. Maar de tranen in mijn hart zullen er altijd blijven. En als ik erover wil praten, open ik mijn koffer vol dierbare herinneringen.’